Les fêtards du festival de Leeds & Reading se prélassent au soleil alors que la haute subtropicale du 26C cuit la Grande-Bretagne pendant le week-end férié

Les festivaliers ont profité du soleil à Reading et à Leeds après que les récents orages ont menacé de mettre un frein aux célébrations

Il y a aussi plus de beau temps prévu car les Britanniques devraient cuire d’ici la fin de la semaine alors qu’un “anticyclone subtropical” fait apparaître une vague de temps chaud de la côte du Portugal.

Les festivaliers ont profité du soleil à Reading et à Leeds Crédit : PA

Les retours en arrière de la mode étaient courants dans la foule, y compris les chapeaux de seau, les sacs banane et les coiffures de mulet Crédit : PA

Les Britanniques ont abandonné leurs tentes détrempées pour faire la fête au soleil Crédit : PA

Les températures devraient atteindre 26 ° C vendredi et samedi, le sud-ouest étant les jours les plus chauds.

Des milliers de fêtards sont descendus sur les sites du festival aujourd’hui, abandonnant les tentes détrempées pour les chapeaux seau et les sacs banane pour profiter des journées plus chaudes après les récentes averses.

Les températures n’ont pas atteint les sommets du début de ce mois, lorsqu’une vague de chaleur et des sécheresses ont balayé le Royaume-Uni, mais elles grimperont à des niveaux agréables pour permettre aux jeunes de profiter des célébrations post-A et universitaires.

Les Britanniques fous de musique n’ont pas été rebutés par les retraits tardifs de certains festivals, y compris par les gagnants de l’Eurovision de l’année dernière, Maneskin, et ont été pris en photo en train de passer un bon moment devant des groupes comme Oasis et The Stone Roses.

Il y avait une collection de retours en arrière de la mode, avec des chapeaux de seau rétro et des coiffures de mulet visibles parmi les foules en fête.

Cela survient alors que le Met Office a signalé qu’un “anticyclone subtropical” mettrait le feu à la Grande-Bretagne dans la semaine à venir.

Connue sous le nom d’anticyclone des Açores, après une collection d’îles autonomes au large des côtes du Portugal, la vague de temps chaud devrait faire grimper les températures à un agréable 25 ° C d’ici la fin de la semaine.

Certaines régions du nord du pays connaîtront probablement des averses, des vents violents et des températures plus basses.

Cependant, une grande partie du sud connaîtra probablement un temps plus ensoleillé, en particulier dans le sud-ouest.

En fait, la Grande-Bretagne devrait être plus chaude que le Mexique, car une vague de chaleur arrive heureusement à temps pour le dernier jour férié (autre que Noël) de l’année.

Selon Aidan McGivern du Met Office, l’anticyclone subtropical est l’endroit où la haute pression se trouve au-dessus des îles des Açores pendant la majeure partie de l’année.

Il a déclaré: «Ce qui s’est passé cette année jusqu’à présent et surtout pendant l’été, c’est que la haute pression des Açores continue de s’étendre à travers le Royaume-Uni, d’où l’été chaud et l’été très sec que nous avons eu. Et ce schéma répétitif se répète encore ce week-end.

Malheureusement, l’augmentation du mercure sera probablement de courte durée, car les températures devraient retomber à environ 20 ° C pour la majorité du Royaume-Uni d’ici dimanche.

De nombreuses régions du pays sont soumises à des interdictions d’arrosage et à un avertissement de sécheresse, malgré les pluies récentes.

Cela pourrait cependant être bientôt résolu, car certaines cartes météorologiques montrent la possibilité d’averses torrentielles au début du mois de septembre.

Les températures devraient être plus chaudes ici qu’au Mexique pendant le jour férié Crédit : PA

Beaucoup de jeunes fêtent le baccalauréat et les résultats universitaires Crédit : PA

La foule a afflué ces derniers jours Crédit : PA