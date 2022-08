Les fêtards du festival de Leeds & Reading profitent aujourd’hui du soleil glorieux du 23 ° C – mais la pluie est au coin de la rue

Les festivaliers profitent du soleil glorieux des jours fériés.

Les orages avaient menacé de freiner les célébrations à Reading et Leeds tout au long du week-end, mais il y a à peine eu une goutte de pluie en vue.

Les conditions sur les deux sites du festival ont été douces et chaudes avec des sommets de 23 ° C – malgré la distance de 200 miles.

Et les fêtards ont profité de chaque minute, dansant avec des lunettes de soleil, des chapeaux et des tenues à peine là.

Cependant, des averses mettront un terme brutal au spectacle de cinq jours et au dernier jour férié avant Noël.

Les prévisionnistes disent que la pluie se développera sur le nord de l’Angleterre ce soir avant que des averses isolées ne tombent plus tard dans l’extrême sud-est.

Le mercure tombera également dans les années 20 et 20 au milieu d’un ciel “plutôt nuageux” demain.

Le temps restera stable au milieu de la semaine prochaine, avant que “la pluie n’arrive pour beaucoup d’entre nous” vendredi.

Des “vents vifs” balayeront ensuite les régions côtières du sud, apportant des averses “fortes et prolongées” et un risque de tonnerre.

Le météorologue du Met Office, Dan Stroud, a déclaré: “Après une saison record, nous terminons l’été météorologique sur une note plutôt calme mais chaude, avec une haute pression dominant au cours des prochains jours.

“Mais nous avons de la pluie dans le mélange, principalement de nature légère et inégale.

“Au cours de dimanche après-midi, cette pluie continuera de se déplacer vers le nord.

“Ailleurs, il fait en grande partie sec avec quelques éclaircies, bien que nous ayons un ciel plus brumeux dans l’extrême sud du pays par rapport à samedi.

“Les températures sont généralement autour de la moyenne dans le nord, bien qu’elles soient agréablement chaudes dans le sud.

“Ce thème sec et beau se poursuit pendant la nuit pour la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles, bien que nous ayons des éclosions de pluie qui arrivent dans les régions du nord plus tard dans la nuit.

“La haute pression dominera au cours de la semaine, et il y a des risques d’averses ici et là, devenant peut-être plus instables d’ici vendredi avec de la pluie pour beaucoup d’entre nous.”

Cette année, l’été astronomique a commencé le 21 juin et se terminera le 23 septembre.

Mais sur le calendrier météorologique – qui divise l’année en quatre saisons de trois mois chacune – l’été se termine toujours officiellement le 31 août.

