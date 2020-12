Les fêtards des villes de niveau 2 célébraient leur liberté la nuit dernière, tandis que des millions d’autres étaient plongés dans des restrictions de verrouillage plus strictes.

Le Premier ministre a été accusé d ‘« incohérence et de confusion’ ‘après l’extraordinaire demi-tour de dernière minute pour placer un tiers de l’Angleterre, y compris Londres et une partie des comtés d’origine, dans un nouveau « niveau 4’ ‘brutal à partir de minuit la nuit dernière.

Le support draconien signifie que les magasins non essentiels sont forcés de fermer et les restrictions de voyage, y compris une commande de « rester à la maison » pour le jour de Noël lui-même – même si M. Johnson a insisté il y a quelques jours à peine sur le fait qu’il serait « inhumain » de supprimer cinq jours de fête. ‘bulles’.

Le reste de l’Angleterre n’échappera pas indemne, avec jusqu’à trois ménages désormais autorisés à se mélanger uniquement le jour de Noël plutôt qu’entre le 23 et le 27 décembre.

Les mesures seront réexaminées dans les deux semaines, mais les responsables ont admis qu’ils étaient pessimistes quant à leur levée à ce moment-là.

Pendant ce temps, ceux des villes de niveau 2 – y compris à Bristol, York et Liverpool – ont célébré leur liberté en se rendant dans les bars et les restaurants le dernier week-end avant Noël.

Les gens mangent et boivent dans les pubs et restaurants hier soir alors que Bristol entre au niveau 2 après avoir été rétrogradé du niveau 3 cette semaine

Selon les règles de niveau 2, vous pouvez rencontrer à l’intérieur des personnes avec lesquelles vous vivez ou dans une bulle de soutien, tandis qu’à l’extérieur, vous pouvez rencontrer votre famille et vos amis en groupes de six personnes maximum. Sur la photo: les fêtards prennent un verre à Bristol alors qu’il entre dans les règles de niveau 2

Bristol (photo) et North Somerset ont été déplacés du niveau 3 au niveau 2 jeudi, le taux d’infection ayant chuté

En vertu des règles de niveau 2, les gens sont autorisés à se rencontrer à l’intérieur, y compris dans les lieux publics, avec ceux avec qui ils vivent ou avec qui vous avez formé une bulle de soutien.

À l’extérieur, vous pouvez rencontrer des membres de votre famille et des amis avec lesquels vous ne vivez pas en groupes de six personnes maximum.

Les lieux tels que les restaurants et les pubs, qui sont autorisés à rester ouverts sous le niveau 2, doivent utiliser les mesures de sécurité Covid et suivre les directives gouvernementales.

Bristol et North Somerset faisaient partie des zones qui ont été rétrogradées du niveau 3 au niveau 2 cette semaine pour rejoindre Bath, Cheltenham et Swindon dans la région dans le niveau le moins restrictif, les taux d’infection ayant chuté.

Matt Hancock a déclaré que la « grande majorité » des places dans les restrictions de niveau 3 ne sera pas modifiée, mais a ajouté aux Communes cette semaine: « À Bristol et dans le North Somerset, les taux sont passés de 432 pour 100000 à 121 et en baisse. »

Après la baisse du nombre d’infections, Bristol était l’une des rares zones à avoir assoupli les restrictions, ce qui permettait à différents ménages de se réunir à l’extérieur. Sur la photo: des gens boivent dans un restaurant à Bristol où ils sont maintenant soumis à des restrictions de niveau 2

En vertu des règles de niveau 2, les bars et les restaurants sont censés suivre les directives du gouvernement et maintenir des pratiques sécurisées par Covid, tandis que les personnes qui se rencontrent de différents ménages ne doivent se réunir qu’à l’extérieur. Sur la photo: des fêtards buvant dans un bar à Bristol

Pendant ce temps, des villes comme York et Liverpool restent dans la fourchette de niveau 2 « élevé », a-t-on confirmé jeudi.

En vertu des nouvelles restrictions de niveau 4, qui affectent des zones telles que Londres, certaines parties d’Essex et de Peterborough, les pubs et les restaurants ainsi que tous les magasins non essentiels doivent fermer.

Les règles stipulent également que vous ne pouvez pas quitter ou être à l’extérieur de votre domicile à moins que vous n’ayez ce que le gouvernement considère comme un but précis ou une «excuse raisonnable».

Ces excuses comprennent des activités essentielles telles que les courses alimentaires et l’exercice, les arrangements de garde d’enfants ou d’aller au travail.

Les fêtards de la ville de York profitent des restrictions de niveau 2 plus détendues en descendant dans la rue le week-end dernier avant Noël

La police dissipe une foule qui s’était rassemblée autour d’un musicien ambulant dans les rues de York où des restrictions de niveau 2 sont en place

Les fêtards se soulagent après avoir profité du dernier week-end avant Noël à York, où les gens sont autorisés à se rencontrer et à profiter des pubs et des restaurants avec d’autres ménages à l’extérieur, car la ville est soumise à des règles de niveau 2 moins restrictives

Sur la photo: des policiers parlent à un fêtard qui faisait la fête dans la ville de York la nuit dernière, où des règles de niveau 2 sont en place

Cela survient alors que le ministère de la Santé a enregistré vendredi 28507 nouveaux cas de virus, soit un tiers par rapport aux 21672 vendredi dernier, et 489 décès, soit une augmentation de 14% par rapport à il y a une semaine.

Pendant ce temps, SAGE estime maintenant le taux de Covid R – le nombre moyen d’autres personnes infectées par chaque personne atteinte de la maladie – se situe entre 1,1 et 1,2 au Royaume-Uni.

C’est la première fois que le nombre de reproducteurs dépasse définitivement le seuil crucial depuis la première semaine du verrouillage national le mois dernier.

En Angleterre, le taux est encore plus élevé entre 1,1 et 1,3, tandis que les experts ont averti qu’il pourrait atteindre 1,4 dans l’Est et 1,3 à Londres et dans le Sud-Est. La semaine dernière, le nombre R britannique – qui ne représente pas l’épidémie de vendredi – était compris entre 0,9 et 1.

Une paire de fêtards entre dans l’esprit festif de la ville de York en célébrant le dernier week-end avant Noël

Les fêtards bravent le temps pluvieux à York pour profiter d’une soirée le dernier week-end avant Noël cette semaine

Dans les 90 minutes suivant l’annonce de la bombe du Premier ministre, les Londoniens sautaient dans des voitures et des taxis et louaient même des véhicules pour s’échapper de la ville avant l’entrée en vigueur du niveau 4, a déclaré dimanche l’AA au Mail.

Son président Edmund King a qualifié la fuite de « mini exode », ajoutant: « C’est presque comme si un mur s’effondrait autour de Londres et du sud-est et que certaines personnes se bousculaient pour s’enfuir pour sauver leur Noël avant minuit. »

Les habitants du Nord ont mis en garde contre les Londoniens qui fuient la capitale après la publication de vidéos et de photos sur les réseaux sociaux qui montraient de longues files d’attente à la gare de St Pancras.