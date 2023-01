Les fêtards d’Edimbourg Hogmanay coincés dans des files d’attente écrasées pendant DEUX HEURES au milieu d’averses torrentielles

Des MILLIERS de personnes ont afflué dans le centre-ville d’Édimbourg hier soir pour assister aux célébrations traditionnelles de Hogmanay.

Les célébrations sont revenues dans la ville lors de la première fête de rue et du feu d’artifice en trois ans.

Les fêtards ont fait la queue pendant des heures pour participer à l’événement

Les gens ont bravé les averses pour la première fête de rue depuis avant la pandémie

Des fêtards ont été aperçus portant des parapluies et vêtus de vêtements imperméables

Quelque 30 000 personnes ont été vues en 2023 lors de la fête massive, qui a eu lieu pour la dernière fois en 2019 après son annulation en raison des restrictions de Covid-19.

Mais tous ceux qui ont assisté à l’événement n’ont pas eu une fête heureuse.

Les fêtards ont frappé les organisateurs de l’événement après avoir été coincés dans des files d’attente écrasées pendant plus de deux heures sous une pluie torrentielle.

Beaucoup se sont également plaints qu’il était “mal organisé”, avec “pas assez de contrôle des foules” et avait même un “DJ épouvantable”.

Après avoir fait la queue pendant des heures par temps humide à Édimbourg, les portes ont ouvert 20 minutes plus tard que prévu à 20h20 au lieu de 20h.

Et les parieurs ont affirmé qu’un manque de divertissement signifiait qu’ils étaient laissés « debout » à attendre minuit pendant que la musique jouait sur des haut-parleurs.

Une personne s’est rendue sur TikTok pour montrer la foule écrasée debout dans le centre-ville avec des parapluies.

Tandis qu’un autre montrait l’énorme file d’attente qu’ils devaient rejoindre pour entrer dans les festivités.

Dans le clip, ils ont déclaré: “Nous avons littéralement marché pendant dix minutes, peut-être? C’est la plus longue file d’attente que j’aie jamais vue de toute ma vie.

“Ça continue, et encore, et encore, et encore. Je viens de parler à un gars là-bas et il fait la queue depuis une heure.

“Il attend depuis une heure et il reste encore au moins une heure de route – donc ça fait deux heures. Si nous rejoignons la fin de la file d’attente, ce sera trois heures.

“Il est 21h45 – nous n’allons pas faire Hogmanay si c’est le craic! C’est absolument mental.”

D’autres se sont tournés vers Twitter pour dénoncer les organisateurs – une personne l’appelant “dangereux” après qu’un autre a ajouté que “ce n’était pas sûr”.

Un utilisateur a écrit : “Édimbourg Hogmanay très mauvaise organisation. Les bars ont manqué de bière. Pas de contrôle des foules à part quelques stewards désintéressés. #notnextyear”

Un autre a ajouté: “Bonne année. Je dois dire que l’organisation n’était pas la meilleure @edhogmanay – les files d’attente partout pour entrer dans les jardins étaient, probablement parce que les gens faisaient la queue pour un bracelet LED inutile. Et oubliez ça si vous vouliez un verre ..Mais Pet Shop Boys l’a sauvé.”

Quelqu’un d’autre a posté: “La fête d’Edinburgh Hogmanay Street était une pagaille absolue.

“Manque de contrôle des foules et un DJ épouvantable. Les organisateurs ont de la chance qu’il n’y ait pas eu d’incidents majeurs, je ne me sentais pas du tout en sécurité”.

Un quatrième a écrit: “Street Party @edinburgh, absolu à dangereux, pour beaucoup de gens et pas assez de contrôle des foules, ne se sentait pas en sécurité, nous sommes partis après une demi-heure avant que des choses horribles ne puissent / ne se produisent”.

Et un cinquième a répondu : “a amené la famille pour la première fois à Édimbourg pour vivre le célèbre Nouvel An…

“Je viens de quitter la fête de rue de peur que nous et nos garçons allions être écrasés dans la foule, des scènes absolument choquantes et poignantes ce soir”.

Alors qu’un utilisateur a commenté: “Une famille en visite d’Australie, dans l’attente d’un Hogmanay écossais mémorable et est partie alors qu’elle s’inquiétait pour sa sécurité, un désordre écrasant et mal organisé.”

Les célébrations ont débuté avec la soirée d’avant, qui était en tête d’affiche par la popstar Sophie Ellis-Bextor avec des invités spéciaux Altered Images.

Les Pet Shop Boys ont ensuite fait la une du concert dans les jardins de Princes Street Gardens.

Les feux d’artifice ont ensuite décollé toutes les heures entre 21h et 23h, alors qu’ils décomptaient jusqu’au traditionnel spectacle de minuit.

