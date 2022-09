Les fêtards de Western Homecoming ferment les routes principales alors que la police tente de contenir les fêtes

Les célébrations des retrouvailles de l’Université Western ont débuté tôt samedi avec des foules d’étudiants bloquant la circulation et des policiers de plusieurs juridictions se préparant pour une longue nuit.

Les équipes d’urgence étaient sur les lieux alors qu’environ 20 000 jeunes vêtus aux couleurs de l’école se sont déversés des maisons sur la rue Richmond et d’autres routes dans les quartiers universitaires. La police a dû fermer plusieurs pâtés de maisons de Richmond, de Cheapside à Windermere vers 17 heures.

La rue a été rouverte plusieurs heures plus tard après que des dizaines de policiers aient déplacé des étudiants de l’artère principale nord-sud vers des rues secondaires.

“Nous avons des agents non seulement de London, en Ontario, mais de la région de York, ainsi que de Hamilton. Nous sommes donc en mesure d’assurer la sécurité publique ici dans la rue, mais aussi dans toute la ville de London”, a déclaré l’agent du service de police de London. Sandasha Bough.

Richmond a été complètement inondé d’étudiants qui font la fête. Maintenant fermé entre Cheapside et Windermere @CBCLondon #ldnont #WesternHoco a> pic.twitter.com/gbCJLmcV1S —@a_donnini

Bough a déclaré qu’aucun incident majeur n’avait été signalé samedi en début de soirée. La police avait installé des barrières dans certaines rues latérales pour tenter de garder la foule sur l’avenue Broughdale, la rue Huron et d’autres routes non artérielles.

Les célébrations des retrouvailles au cours des dernières années ont vu d’énormes fêtes qui ont entraîné des blessures, des dommages importants aux maisons et aux biens, et des accusations. Les problèmes avec les fêtes de rue ont commencé en 2016 lorsque l’université a déplacé le retour à la maison traditionnel de septembre à octobre, en espérant que le temps plus froid et les examens réduiraient les festivités.

Cependant, les étudiants se sont rebellés en continuant à faire la fête le week-end de septembre en donnant à la célébration leur propre nom : FoCo ou “fake homecoming”. Western a depuis rétabli les dates de retour originales.

Des milliers d’étudiants ont inondé Broughdale pour les célébrations des retrouvailles le 24 septembre. (Alessio Donnini/Nouvelles de CBC)

Cette année, en l’absence de restrictions COVID en place, certains étudiants sortis samedi ont déclaré qu’ils souhaitaient rendre cette année mémorable.

J’espère que ça deviendra très fou parce que j’essaie vraiment de voir à quoi ressemble Broughdale. – Kusai Gareiw, étudiant occidental

“C’est un peu nul de voir comment COVID a ruiné deux ans de nos vies et par conséquent, nous faisons tous la fête”, a déclaré Kusai Gareiw, un étudiant occidental. “J’espère que ça deviendra très fou parce que j’essaie vraiment de voir à quoi ressemble Broughdale la nuit sans aucune réglementation COVID.”

Gariew a ajouté qu’il appréciait la présence policière, un sentiment partagé par d’autres étudiants présents.

La police de Hamilton et de la région de York a été appelée pour aider à contenir et à surveiller les fêtes de rue. (Alessio Donnini/Nouvelles de CBC)

“C’est une journée assez folle, donc les choses deviennent parfois incontrôlables. C’est donc bien d’avoir des gens autour qui peuvent faire appliquer la loi”, a déclaré Veronica Charles.

Les étudiants devraient continuer à faire la fête dans la nuit, et la police a déclaré qu’ils étaient en attente, prêts à s’adapter à l’évolution de la situation.

Certains résidents de Londres ont exprimé leur mécontentement en ligne en réaction aux nouvelles de fêtes s’étendant sur les artères et provoquant des fermetures. Certains se sont tournés vers les médias sociaux pour demander pourquoi les perturbations de la circulation résultant des célébrations des retrouvailles semblent être un problème annuel.

Au cours des dernières années, les travailleurs de la santé se sont retrouvés submergés par les fêtards et ont de nouveau averti les étudiants d’éviter les blessures. Les ambulanciers paramédicaux avaient répondu à une poignée d’urgences en fin d’après-midi samedi.

“Jusqu’à présent, nous avons eu quatre personnes qui ont été évaluées par des ambulanciers paramédicaux et toutes les quatre ont été transportées à l’hôpital avec des blessures mineures ou des problèmes médicaux”, a déclaré Miranda Bothwell, coordinatrice de l’éducation publique chez Middlesex-London EMS.

Les responsables affirment que les chiffres tels que le nombre de blessures, les estimations des dommages et le nombre de billets distribués ne seront disponibles qu’au début de la semaine prochaine.