Les fêtards de Philadelphie le 4 juillet ont été aspergés d’environ 100 BALLES lors d’un feu d’artifice alors que les grandes villes américaines sont à nouveau touchées par la violence armée

L’épidémie américaine de violence armée dans les grandes villes a de nouveau éclaté au cours du week-end férié du 4 juillet, y compris un incident au cours duquel une centaine de coups de feu auraient été tirés sur une foule regardant un feu d’artifice à Philadelphie.

Deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années ont été tués et une fille de 16 ans a été blessée lorsqu’un ou plusieurs hommes armés ont tiré sur la foule lors d’une fête dimanche soir devant un magasin dans l’ouest de Philadelphie, a rapporté l’affilié local de NBC News, citant des enquêteurs de la police. . On estime que 90 à 100 coups de feu ont été tirés, laissant des impacts de balles dans les voitures, les fenêtres et les devantures de magasins.

L’une des victimes était un propriétaire de magasin de 23 ans qui a organisé la fête, un barbecue du 4 juillet. La fusillade a eu lieu juste au moment où un feu d’artifice atteignait son apogée, a déclaré le journaliste de NBC Randy Gyllenhaal.

La fusillade s’est produite pendant le pic des feux d’artifice – un jeune propriétaire de magasin du quartier a organisé un barbecue avec ses amis et sa famille. Un ou plusieurs hommes armés ont commencé à tirer sans discernement. Le père du propriétaire du magasin de 23 ans dit que son fils était un leader communautaire @NBCPhiadelphiepic.twitter.com/UdHedTxIng – Randy Gyllenhaal (@RandyGyllenhaal) 5 juillet 2021

Philadelphie, surnommée la « Ville de l’amour fraternel » et l’endroit où la déclaration d’indépendance a été signée, a eu au moins deux autres fusillades mortelles de jeunes hommes dans la nuit de dimanche à lundi. La ville a enregistré jusqu’à présent 281 homicides en 2021, en hausse de 37% par rapport à la même période l’année dernière, selon les données de la police. Cela fait suite à une année au cours de laquelle les meurtres ont bondi de 40 %.

Philadelphie n’est pas seule dans la tendance récente – ou à avoir un week-end de fête de l’indépendance horriblement violent. A Chicago, 92 personnes auraient été abattues, dont 16 mortellement, entre vendredi et lundi tôt le matin. Rien que depuis dimanche après-midi, six enfants ont été abattus, a déclaré le Chicago Sun-Times.





Aussi sur rt.com

Une femme de Chicago abattue par un gang noir lors du défilé de la Journée portoricaine décède alors que les autorités fédérales vantent les «forces de grève du trafic d’armes à feu» pour lutter contre le crime







Tout comme à Philadelphie, les incidents comprenaient un cas de personnes tirant dans une foule et tuant deux jeunes hommes. Quatre personnes ont été blessées lors de cette fusillade, survenue lundi vers 1 heure du matin. Une fille de 12 ans et un garçon de 13 ans faisaient partie des blessés.

Deux policiers ont également été abattus, prenant feu alors qu’ils tentaient de disperser une foule vers 1h30 du matin lundi. La police a déclaré que les deux policiers avaient souffert blessures ne mettant pas la vie en danger. La ville a enregistré environ 1 900 fusillades au cours du premier semestre de cette année, en hausse de 12% par rapport au rythme torride de 2020.





Aussi sur rt.com

New York a abandonné des centaines d’accusations d’émeute de George Floyd. Faut-il s’étonner que le crime monte à nouveau en flèche dans la Grosse Pomme ?







L’un des résidents les plus célèbres de Chicago, le révérend Jesse Jackson, a organisé son propre barbecue pour le jour de l’indépendance, où il a appelé le maire Lori Lightfoot et d’autres responsables de la ville à travailler ensemble pour réduire la violence armée. « Arrêtez de vous pointer du doigt et embrassez-vous » il a dit.

Des fusillades de masse ont également été signalées au cours du week-end dans des villes comme Dallas, Cincinnati et Omaha, Nebraska. Philadelphie et Chicago ont tous deux eu plusieurs fusillades de masse. Les homicides aux États-Unis ont bondi de 25% l’année dernière, et le Council on Criminal Justice a rapporté que les meurtres dans 32 grandes villes américaines ont augmenté de 24% au premier trimestre de 2021.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!