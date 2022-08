Les fêtards de la vague de chaleur frappent la ville alors que la flambée des températures excite les fêtards arrosés

Les PARTYGOERS se sont rendus en ville ce week-end, enflammés par la flambée des températures caniculaires pour profiter d’une soirée bien arrosée.

Les points chauds du clubbing comme Londres, Leeds, Manchester et Liverpool ont attiré d’énormes foules de fêtards cherchant à profiter au maximum du beau temps.

Pas rebutés par la chaleur extrême, les clubbers ont afflué vers les centres-villes pour profiter d’une nuit de plaisir bien arrosé.

Un homme a été aperçu habillé en canard sur son enterrement de vie de garçon en train de mouiller ses plumes sur la plage urbaine installée sur la place du marché de Nottingham.

Un groupe de femmes a ensuite été vu trébuchant chez eux pieds nus à Manchester, l’air un peu moins bien porté après leur nuit passée sur les cils.

Pendant ce temps, un autre groupe de copains a pris la pose alors qu’ils continuaient leur petit bonhomme de chemin à Leeds.

Et deux dames ont été vues en train de faire des coups de pied de style can-can dans la même ville tout en portant des tenues étriquées.

Les températures ont atteint 35 ° C tout au long du week-end, les fêtards se sont mis en quatre pour profiter de la chaleur avant que le temps ne change la semaine prochaine.

Les Britanniques se prélassent au soleil, affluent sur les plages et les jardins pour prendre le soleil.

Le Met Office a émis un avertissement orange pour “chaleur extrême” cette semaine.

Des sécheresses ont également été déclarées dans de nombreux comtés, accompagnées d’interdictions d’arrosage.

Mais le plaisir au soleil devrait s’arrêter à partir d’aujourd’hui.

Des orages « isolés » devraient se développer, tandis que la majeure partie du Royaume-Uni reste douce et deviennent plus fréquentes et généralisées tout au long de la semaine.

Du lundi au mercredi, les températures devraient chuter, suivies d’orages et de risques d’inondations soudaines d’ici la fin de la semaine.

Le Met Office a émis trois avertissements météorologiques jaunes à l’échelle du Royaume-Uni pour demain, avec des perturbations causées par les inondations, la foudre et la grêle possibles.

Quatre alertes aux inondations sont en vigueur en Angleterre : sur la côte nord du Devon, la Tidal River Avon à Bristol, West Bay Harbour dans le Dorset et l’estuaire de la Wye dans le Gloucestershire.

Tom Morgan, météorologue au Met Office, a déclaré: “La canicule se poursuit tout au long de ce week-end.

“Il deviendra progressivement plus frais la semaine prochaine, avec un risque croissant d’averses et d’orages.

“Il y a un risque d’inondations soudaines par endroits.”

