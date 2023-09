Les fêtards de Burning Man commencent l’exode après que des inondations ont laissé des dizaines de milliers de personnes bloquées dans le désert du Nevada – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

BLACK ROCK DESERT, Nevada (AP) — Les routes boueuses inondées par une tempête estivale qui a laissé des dizaines de milliers de fêtards bloqués pendant des jours au festival de contre-culture Burning Man s’étaient suffisamment asséchées lundi après-midi pour leur permettre de commencer leur exode du nord. Désert du Nevada.

Les organisateurs de l’événement ont déclaré qu’ils avaient commencé à laisser la circulation quitter la route principale vers 14 heures, heure locale, tout en continuant d’exhorter les participants à retarder leur sortie pour faciliter la circulation lundi. Environ deux heures après le début du départ massif, les organisateurs estimaient le temps d’attente à environ cinq heures.

Les organisateurs ont également demandé aux participants de ne pas sortir du désert de Black Rock à environ 177 kilomètres au nord de Reno, comme d’autres l’avaient fait tout au long du week-end, notamment le célèbre DJ Diplo et le comédien Chris Rock. Ils n’ont pas précisé pourquoi.

Le festival avait été fermé aux véhicules après que plus de 1,3 centimètre de pluie soit tombée vendredi, provoquant des inondations et de la boue jusqu’à 30 cm.

Les fermetures de routes ont eu lieu juste avant le début du premier des deux incendies cérémoniaux marquant la fin du festival, samedi soir. L’événement culmine traditionnellement avec l’incendie d’une grande effigie en bois en forme d’homme et d’une structure de temple en bois au cours des deux dernières nuits, mais les incendies ont été reportés alors que les autorités s’efforçaient de rouvrir les voies de sortie d’ici la fin du week-end de la fête du Travail.

Si le temps le permet, « l’Homme » devrait être incendié à 21 heures lundi tandis que le temple devrait s’enflammer à 20 heures mardi.

Le service météorologique national de Reno a déclaré que le temps devrait rester globalement clair et sec sur le site du festival lundi, même si quelques légères averses de pluie pourraient passer mardi matin. L’événement a débuté le 27 août et devait se terminer lundi matin, les participants faisant leurs valises et nettoyant après eux.

« Nous sommes un peu sales et boueux, mais le moral est bon. La fête continue », a déclaré Scott London, un photographe du sud de la Californie, ajoutant que les restrictions de voyage offraient « une vue de Burning Man que beaucoup d’entre nous n’ont pas l’occasion de voir ».

Le rassemblement annuel, lancé sur une plage de San Francisco en 1986, attire près de 80 000 artistes, musiciens et activistes pour un mélange de camping sauvage et de spectacles d’avant-garde. Les perturbations font partie de l’histoire récente de l’événement : des tempêtes de poussière ont contraint les organisateurs à fermer temporairement les entrées du festival en 2018, et l’événement a été annulé à deux reprises pendant la pandémie.

Au moins un décès a été signalé, mais les organisateurs ont déclaré que la mort d’un homme d’une quarantaine d’années n’était pas liée aux conditions météorologiques. Le shérif du comté voisin de Pershing a déclaré qu’il enquêtait mais n’a pas identifié l’homme ni la cause du décès.

Le président Joe Biden a déclaré dimanche aux journalistes du Delaware qu’il était au courant de la situation à Burning Man, y compris du décès, et que la Maison Blanche était en contact avec les autorités locales.

L’événement se déroule à distance dans les meilleurs jours et met l’accent sur l’autosuffisance. Au milieu des inondations, les fêtards ont été invités à conserver leur nourriture et leur eau, et la plupart sont restés accroupis sur le site.

Certains participants ont cependant réussi à parcourir plusieurs kilomètres à pied jusqu’à la ville la plus proche ou à y faire un tour.

Diplo, de son vrai nom Thomas Wesley Pentz, a publié samedi soir une vidéo sur Instagram le montrant avec Rock à l’arrière de la camionnette d’un fan. Il a déclaré qu’ils avaient parcouru six miles dans la boue avant de faire du stop.

«J’ai légitimement marché sur le bord de la route pendant des heures avec le pouce dehors», a écrit Diplo.

Cindy Bishop et trois de ses amis ont réussi à quitter le festival avec leur camping-car loué lundi à l’aube alors que, a déclaré Bishop, la route principale n’était pas gardée.

Elle a dit qu’ils étaient heureux de s’en sortir après avoir conduit vers la sortie – et s’être retrouvés coincés à plusieurs reprises – pendant deux jours.

Mais Bishop, qui était venue de Boston pour son deuxième Burning Man, a déclaré que le moral était encore bon au festival lorsqu’ils sont partis. La plupart des personnes avec qui elle a parlé ont déclaré qu’elles prévoyaient de rester pour les brûlages cérémoniaux.

«L’esprit qui régnait là-bas», a-t-elle dit, «était vraiment du genre: ‘Nous allons prendre soin les uns des autres et en tirer le meilleur parti.’»

Rebecca Barger, une photographe de Philadelphie, est arrivée à son premier Burning Man le 26 août et était déterminée à tenir le coup jusqu’au bout.

« Tout le monde s’est simplement adapté, partageant des camping-cars pour dormir, offrant de la nourriture et du café », a déclaré Barger. « J’ai dansé pendant des heures sur de la terre glaise devant des DJ incroyables. »

Le-CNN-Wire & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous droits réservés.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception