Les fêtards britanniques bravent le mauvais temps pour frapper les bars à bière et ont baissé plusieurs millions de litres depuis la levée des bordures

Les Britanniques ont bravé les températures froides, les fortes pluies et les vents violents et ont frappé les jardins de bière de pub ce week-end et malgré les averses qui ont frappé certaines parties du pays en début de semaine, les fêtards ont tout bravé pour sortir et profiter des restrictions de verrouillage. assoupli. Les rapports météorologiques ont indiqué que le Pays de Galles était particulièrement humide et le Met Office a émis un avertissement jaune pour la pluie dans les régions du sud du pays. Mais rien ne pouvait étouffer l’enthousiasme des fêtards qui ont frappé les pubs, assis sous des parapluies avec des amis et de la famille.

Les brasseries, les pubs et les patios des restaurants étaient remplis à ras bord de personnes après que le gouvernement du Royaume-Uni a assoupli les restrictions relatives au COVID-19 le mois dernier après un long verrouillage étendu. Samedi avant-dernier, près de 50000 bars, pubs et restaurants ont été remplis en Angleterre, car c’était le Super Saturday Night dans le pays. Affichez la facilité des restrictions COVID-19, les gens ont bu 6 millions de pintes (2,8 millions de litres) de bière par jour, Courrier quotidien signalé.

Les fêtards se pressaient en grand nombre dans les pubs et les jardins à bière. Ils ont tiré le meilleur parti de leurs nouvelles libertés le premier week-end depuis l’assouplissement des restrictions de verrouillage. En six mois, c’était la première occasion pour les gens de déguster du vin et de dîner entre amis et en famille depuis novembre, la dernière fois que les fêtards pouvaient profiter de l’hospitalité en plein air.

En Angleterre, des jardins de bière ont été rouverts alors que le pays poursuivait la feuille de route du Premier ministre britannique Boris Johnson en dehors du verrouillage de Covid-19.

Johnson a qualifié l’assouplissement des restrictions « de grand pas en avant dans la feuille de route vers la liberté ». Il avait promis de porter un toast au dernier assouplissement avec une pinte de fête dans un café en plein air – un an jour pour jour depuis qu’il avait quitté l’hôpital après avoir contracté Covid-19. .

La Grande-Bretagne a ajouté l’Inde à sa «liste rouge» de voyages Covid-19, qui interdit en fait tout voyage en provenance du pays et rend obligatoire une quarantaine d’hôtel de 10 jours pour les résidents britanniques arrivant d’Inde. La décision est intervenue quelques heures après l’annulation de la visite de Johnson à L’Inde la semaine prochaine en raison d’un pic d’infections à coronavirus en Inde.

