Les fêtards arborent leurs looks les plus hantés alors qu’ils se rendent dans les pubs et les clubs pour le week-end d’Halloween

LA période la plus effrayante de l’année est ici et les gens à travers le Royaume-Uni ont dépoussiéré leurs costumes les plus effrayants pour démarrer Halloween.

Des icônes du jeu Mario et Luigi aux squelettes, aux chats noirs et à certains costumes plus difficiles à deviner, les looks accrocheurs ne manquaient pas.

Cette paire à Newcastle avait la tête qui tournait et roulait sur le sol avec leur tenue inspirée du squelette Crédit : NNP

Des centaines de personnes se sont rendues dans les bars et les clubs de Portsmouth pour s’amuser à Halloween Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Avec des températures douces à Portsmouth, les fêtards ont pu flasher un peu de chair Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Avec un ciel clair et un doux 12 degrés à Londres pendant la nuit, les amateurs d’Halloween pourraient tout découvrir sans avoir à frissonner toute la nuit.

Les rues de Soho étaient plus animées que d’habitude avec certains des costumes les plus effrayants et les plus sexy du pays.

Un homme a commenté: “Les goules, les fantômes, les monstres et les créatures sont dehors ce soir” tandis que d’autres ont supplié les gens de rester en sécurité.

Une personne a écrit sur Twitter qu’il y avait une augmentation du nombre de personnes se déguisant en clowns pour pouvoir “agresser” les gens.

Elle l’a dit simplement : « Prenez toutes les mesures nécessaires pour rester en sécurité !

La police affirme qu’aucun incident majeur n’a été signalé dans la nuit, mais elle s’attend à ce que samedi soir soit encore plus occupé.

À Portsmouth, des centaines de personnes ont inondé les bars et les clubs avec un seul lieu commandant 1 000 bouteilles Smirnoff et 10 000 canettes de Red Bull pour les foules voraces.

Alistair Ritchie, propriétaire de la discothèque Astoria, a déclaré qu’Halloween était l’une des plus grandes soirées de l’année dans la ville.

Il a déclaré: “Halloween est une période chargée de l’année pour nous, presque aussi populaire que le réveillon du Nouvel An.”

“Au cours du week-end et du lundi soir, nous prévoyons d’avoir 6 000 clients lors de nos événements avec des personnes achetant des billets de toute la côte sud.”

Halloween est officiellement célébrée le 31 octobre avec des événements macabres et amusants qui se déroulent à travers le pays.

Des milliers de personnes ont rempli les rues de Soho dans leurs tenues les plus effrayantes et les plus sexy Crédit : LNP

Certains des costumes les plus courants comprenaient un ange et une souris à Londres Crédit : LNP

Les fêtards déguisés ont profité du vendredi soir d’avant Halloween dans le centre de Londres Crédit : LNP

Un couple cool se pavane main dans la main dans les rues de Soho Crédit : LNP

Halloween a également commencé tôt à Newcastle avec ce groupe vêtu de tenues criardes appropriées Crédit : NNP

Des raves d’apocalypse zombies aux bals d’Halloween, il y avait beaucoup de fêtes à Newcastle Crédit : NNP

Ce groupe de Newcastle avait une combinaison intéressante de costumes Crédit : NNP

Alors que d’autres fêtards à Newcastle ont complètement abandonné les déguisements mais se sont quand même amusés Crédit : NNP

C’était l’un des looks les plus effrayants vus à Soho Crédit : LNP

Cette joyeuse escouade de Portsmouth faisait un peu moins peur que les autres Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Le week-end d’Halloween est l’une des plus grandes célébrations à Portsmouth et à travers le pays Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

La fête s’est poursuivie jusqu’aux petites heures du matin pour certains fêtards de Portsmouth Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Ces filles de Portsmouth faisaient partie des festivités de la nuit de la peur Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Cette paire à Nottingham n’a pas semblé déconcertée par les températures automnales Crédit : ©Ashley Kirk

Ce duo démon et ange a été photographié en train de vérifier leurs téléphones dans les rues bondées de Nottingham Crédit : ©Ashley Kirk

Encore du faux sang qui colore les rues de Nottingham Crédit : ©Ashley Kirk