Les festivités du Nouvel An entachées d’illuminations racistes

Des messages offensants ont été projetés sur le côté d’un pont à Rotterdam, aux Pays-Bas, au milieu des célébrations du Nouvel An

La police de Rotterdam est à la recherche d’auteurs inconnus qui ont affiché des messages offensants et racistes sur le pont Erasmus au centre de la ville au milieu des festivités du Nouvel An.

L’affichage offensif est apparu juste après le début de la nouvelle année tôt dimanche, au milieu des célébrations centrées autour du pont. Bien que le feu d’artifice prévu ait été annulé en raison des vents violents dans la région, un grand nombre de fêtards étaient toujours présents sur le site pour “profiter” des messages, tandis que l’ensemble de l’événement était également retransmis en direct sur RTL 4.

Les messages offensants comprenaient les fameux quatorze mots du regretté suprémaciste blanc américain et terroriste national condamné David Lane, largement utilisés par divers néonazis et suprémacistes blancs du monde entier, ainsi que le slogan “White Lives Matter”.

D’autres messages étaient en néerlandais et semblaient être plus spécifiques aux Pays-Bas. L’affichage a souhaité aux fêtards ‘Happy White 2023’, en utilisant le mot “Vide,” considéré comme discriminatoire et désuet, et signifiant effectivement un manque de couleur de peau. Un autre message disait “Zwarte Piet n’a rien fait de mal”. Il faisait apparemment référence à la récente campagne de culture d’annulation contre un personnage de Noël traditionnel local et l’acolyte de Saint-Nicolas, Black Pete, considéré par les critiques comme un affichage blackface très offensant.

Lire la suite Thor le morse ruine les célébrations du Nouvel An

L’incident a été fermement condamné par les autorités, l’adjoint au maire de Rotterdam, Ronald Buijt, ayant déclaré à la chaîne de télévision RTL que les slogans étaient “grossier et polarisant” alors que la ville elle-même était un lieu “où tout le monde est égal.”

La police locale pense que les messages racistes ont été affichés sur le pont par un groupe d’agresseurs opérant à partir d’un bateau. “Comme nous l’estimons maintenant, les images ont été projetées depuis un bateau. Les images bougent un peu. C’est plutôt bâclé. Nous ne pensons pas que cela ait été fait par l’organisation qui s’occupe normalement de l’éclairage du pont. étudient cela aussi, “ a déclaré un porte-parole de la police à RTL.

Les organisateurs de l’illumination du pont et du feu d’artifice ont fermement nié toute implication, insistant sur le fait qu’ils n’étaient au courant de l’incident que le lendemain matin. “Nous avions vu des textes comme ‘bonne année’ apparaître sur le pont le soir, donc nous n’y avons pas prêté trop d’attention”, a déclaré un porte-parole au journal AD.