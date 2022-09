Les festivités du mariage de Richa Chadha-Ali Fazal auront lieu à Delhi et Mumbai, détails ici

Le couple B-town Richa Chadha et Ali Fazal sont tous prêts à se marier, leurs fans attendent leur mariage depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur les plateaux de Fukrey en 2012 et sont rapidement tombés amoureux.

Après avoir fréquenté pendant sept ans, Ali a proposé à Richa en 2019, et le couple devait se marier en 2020. Selon le rapport ANI, Richa et Ali se marieront fin septembre. Les célébrations commenceront à Delhi, puis se déplaceront et se termineront à Mumbai la première semaine d’octobre. Apparemment, le jour J aura lieu dans un hôtel du sud de Mumbai.

Pour les non-initiés, les acteurs Richa Chadha et Ali Fazal étaient tous prêts à se marier en avril 2020 mais ils ont dû reporter le mariage en raison de la pandémie de coronavirus. Dans une interview avec Bollywood Life, Richa Chadha a déclaré : « C’est une situation de responsabilité. Ce seront les membres de notre famille là-bas (à leur mariage), tout notre peuple uniquement, nous devons donc être responsables… nous ne voulons certainement pas organiser un événement de grande diffusion (en gardant à l’esprit la situation pandémique) dans notre propre mariage. Nous voulons que les gens s’amusent, si nous faisons quelque chose, alors les gens devraient pouvoir vous serrer dans vos bras… vous rencontrer… c’est pourquoi nous avons juste retenu de faire quelque chose de bug. Avec un peu de chance (pause un peu)… à la fin de cette année… avec un peu de chance, si les choses vont mieux, s’il y a moins de victimes pendant la troisième vague.

Parlant d’Ali, elle a dit qu’il se souciait beaucoup de tout le monde. “J’aime vraiment qu’il soit très attentionné, c’est un partenaire très attentionné. Et pas seulement avec moi, il se soucie de tout le monde autour de lui, c’est quelque chose que j’aime. Qu’est-ce que je n’aime pas… eh bien (il fait encore une pause)… il laisse ses affaires ici et là, puis il les oublie, puis il panique et commence à les chercher », a-t-elle déclaré.

Plus tôt, Richa Chadha a donné son avis sur le méga-succès de films pan-indiens comme RRR, KGF Chapitre 2, et pourquoi le cinéma du sud a pris d’assaut les cinéphiles hindi. Tout en interagissant avec Indian Express pour son prochain podcast Baby Doll, Chadha a souligné le fait que les cinéastes et distributeurs régionaux ont fait leurs calculs correctement. Richa a déclaré: “En termes de nombres et de prix des billets, ils ont raison. C’est pourquoi un Master s’ouvre à de tels chiffres car un fan club très dévoué d’une mégastar du sud s’aventure et regarde le film.”

Elle a ajouté: “Contrairement à l’industrie cinématographique hindi et à ses distributeurs de films avides, là-bas, ils gardent le billet à Rs 100-400 même si c’est un succès. Mais ici, en raison d’un billet dont le prix est supérieur à Rs 400, la fréquentation va diminuer. “Le public paiera pour la nourriture et les boissons. Naturellement, le cinéma en souffrira. Cela a plus à voir avec la distribution.” L’actrice d’Oye Lucky Lucky Oye a en outre ajouté qu’aujourd’hui, une star vendable charge une bombe pour un film, mais elle en récupère à peine 1/3 le jour de l’ouverture du film. Chadha a déclaré qu’elle ne voit pas la réduction du prix du billet ici à moins que il est forcé de. Richa a donné un exemple en disant que récemment, un film est sorti et on lui a assuré qu’il sortira bientôt sur OTT. Les pistes avaient le nez en l’air, et quand la collection du premier jour est arrivée, il était moins d’un tiers de ce que le héros facture. L’actrice a demandé: “Si cela se produit, comment vos calculs fonctionneront-ils?” Chadha estime que “Les plus grandes parties prenantes de l’entreprise devraient assumer la responsabilité si le cinéma doit survivre.”