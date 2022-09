Alors que l’été tire à sa fin et que les feuilles commencent à changer, les activités d’automne s’intensifient, à commencer par le Kelowna Scarecrow Festival.

Les participants au 12e événement annuel qui se déroule à Rutland pourront commencer à entrer dans la saison d’automne avec de la musique en direct et des divertissements, des jeux, divers vendeurs de nourriture, des achats locaux et plus encore.

L’événement principal est le concours d’épouvantails, où les gens peuvent construire leur propre épouvantail et voir qui crée le meilleur. Il en coûte 25 $ pour construire et rivaliser avec les profits allant à l’Armée du Salut et à la Kelowna and District SHARE Society. Les épouvantails sont limités.

“Nous sommes fiers de produire le Festival de l’épouvantail revitalisé pour la première fois cette année”, a déclaré Christina Ferreira, propriétaire de la gestion de la marque Impact Events. « L’événement familial d’une journée offre quelque chose pour tout le monde et est une occasion bienvenue pour les membres de la communauté de sortir, de s’amuser, de prendre une photo de famille dans notre photomaton commandité par Telus et de profiter de Rutland.

L’entrée est gratuite pour cet événement d’une journée, qui se déroule le dimanche 25 septembre au Rutland Lions Park au 175 Gray Road de 11 h à 16 h. Trouvez plus d’informations ici.

