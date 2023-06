Les festivals vitrines offrent de l’espoir tout en soulignant la mouture des musiciens émergents

C’est la saison des vitrines à Toronto, lorsque des musiciens prometteurs se réunissent dans la ville pour avoir la chance de faire passer leur carrière au niveau supérieur.

La Semaine de la musique canadienne (CMW) se termine aujourd’hui, accueillant des centaines d’artistes locaux. Et à partir de mardi, North by Northeast (NXNE) présentera plus de 300 artistes. Pour les deux événements, sont promis une plate-forme et une chance de construire leurs réseaux dans l’industrie.

C’est un domaine concurrentiel pour les candidats. Des milliers de personnes se disputent un prix qui est plus une opportunité qu’un gain immédiat. Pour certains musiciens, l’exposition est la récompense. Mais pour d’autres, jouer sur une grande scène pour un salaire bas – ou pas du tout – rappelle à quel point il est difficile de réussir.

« C’est un long chemin vers le milieu si vous voulez faire du rock and roll », a déclaré Luke Bentham, chanteur et guitariste de Dundas, en Ontario, du groupe The Dirty Nil.

Dundas, Ont., groupe The Dirty Nil. Le chanteur et guitariste Luke Bentham, au centre, encourage les jeunes musiciens à continuer à relever les défis qui se présentent au début de leur carrière et à travailler pour former une communauté avec d’autres artistes. (Steph Montani)

Le groupe a joué à la fois CMW et NXNE au fil des ans. Ils ont été une vitrine dans les deux festivals au début des années 2010 et sont revenus en tant que têtes d’affiche rémunérées au CMW en 2019.

« Il n’y a aucun moyen de gagner de l’argent pour un groupe comme le nôtre dans ces premières années », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvions pas attirer beaucoup de monde et nous étions conscients que nous n’étions tout simplement pas en mesure de générer beaucoup de revenus sur le front des émissions en direct. »

Faire découvrir de nouveaux talents

Si les deux festivals présentent de nouveaux talents, leur approche est différente.

CMW s’articule autour d’une conférence métier qui réunit des professionnels du secteur pour des dizaines de panels.

Les artistes vitrines paient des frais de dossier entre 25 $ et 69 $, selon le moment où ils postulent. En échange, ils ont accès à la conférence, qui coûterait autrement environ 600 $. Il y a aussi des têtes d’affiche payantes qui incluent cette année Charlotte Cardin, Kardinal Offishal et Shawn Desman.

Le directeur du festival, Andrew Vallée, dit que CMW fait ce qu’il peut pour que cela en vaille la peine pour les groupes qui ne sont pas retenus.

« Ils sont toujours récompensés par autant d’avantages que nous pourrions leur donner », a-t-il déclaré. « Nous veillons toujours à ce que des bracelets de festival soient fournis afin qu’ils puissent rebondir dans les clubs. »

Regarder | Nicolina Brozzo parle de son expérience CMW : Nicolina Bozzo explique comment la Semaine de la musique canadienne a suscité « tant d’amour » L’artiste torontoise Nicolina Bozzo explique qu’en prenant son temps pour développer sa carrière, elle « finira mieux à long terme ».

NXNE fonctionne différemment. L’année dernière, le festival a supprimé les frais d’inscription et maintenant tous les actes sont payés 100 $ par groupe ou 50 $ pour une performance solo.

« Même accord pour tout le monde », a déclaré Michael Hollett, fondateur de NXNE. « C’est le festival de musique socialiste, je suppose. »

Brooklyn Doran, basé à Peterborough, en Ontario, a joué dans les deux festivals et dit que jouer au CMW est presque secondaire par rapport au réseautage.

« L’une des choses auxquelles vous pouviez vous inscrire était essentiellement le speed dating », a déclaré Doran. « Peut-être que c’était quelqu’un qui réservait des festivals, peut-être que c’était quelqu’un qui faisait [film and TV] emplacements de synchronisation, c’était peut-être un programmeur radio. Et ces conversations étaient vraiment précieuses. »

Chez NXNE, elle dit qu’elle est réservée dans des espaces qui lui semblent moins accessibles pour jouer seule.

« J’ai découvert que j’avais beaucoup plus d’intérêt pour l’industrie de la part de la direction, des agents de réservation et des gens comme ça qui venaient voir mes spectacles juste à cause du cachet des salles dans lesquelles je jouais », a-t-elle déclaré.

Gagner sa vie

Barbra Lica a joué à la Semaine de la musique canadienne en 2015 et 2017, et cette année a été invitée à nouveau à être mentor. Elle a demandé une compensation de 100 $, mais les organisateurs ont proposé à la place un laissez-passer pour la conférence. Elle a refusé.

« Les personnes qui viennent en tant que mentorées sont ces jeunes artistes émergents impressionnables, et puis je suis quelqu’un de l’autre côté qui a plus d’une décennie d’expérience », a déclaré Lica. « Je ne me sentais pas à l’aise de créer un environnement pour eux où, dans 10 ans, ils feront un travail non rémunéré dans une institution à but lucratif. »

Barbra Lica a joué à la Semaine de la musique canadienne dans le passé, mais a décliné une invitation à revenir cette année à titre de mentor non rémunéré. (Jen Squires)

« Je souhaite que des événements comme ceux-ci réduisent complètement le nombre de musiciens qu’ils réservent et paient respectueusement chacune de ces personnes », a-t-elle déclaré.

Vallée affirme que personne n’est obligé de participer à l’événement et qu’il crée des espaces de réseautage accessibles qui n’existeraient pas autrement.

« Nous créons une opportunité et [from] la réponse qui vient, les gens veulent être ici », a-t-il dit.

Mais ce ne sont pas seulement les artistes émergents qui font face à des barrières financières. Actes établis comme Cadence Weapon et Animal Collective ont parlé de la difficulté financière des tournées après la pandémie.

Doran dit que la vente de marchandises est un moyen efficace de fournir un soutien financier à un artiste.

« Qu’il s’agisse d’un disque vinyle… ou d’épingles en émail, de chapeaux ou de motifs de t-shirts, le merch est presque sans aucun doute l’un des moyens les plus puissants et les seuls de gagner de l’argent », a-t-elle déclaré.

Faire leurs débuts

La chanteuse torontoise Nicolina Bozzo et la chanteuse montréalaise Reine Badejoko étaient deux des cinq finalistes du Jim Beam Talent Search de CMW cette année, qui couvre les frais de déplacement d’un artiste.

Bozzo, qui sort de la musique sous son prénom, était l’un des cinq derniers candidats sur Idole américaine l’année dernière. CMW a été sa première expérience en festival.

« Ce matin, je me suis réveillée avec un tas d’abonnés sur Instagram et tellement d’amour de la nuit dernière », a-t-elle déclaré le lendemain de sa présentation.

Regarder | Reine Badejoko sur le fait d’être une artiste émergente : Reini B. sur sa marque en tant qu’artiste émergente La chanteuse montréalaise Reine Badejoko, connue sous le nom de Reini B., discute de la valeur de jouer dans des festivals comme la Semaine de la musique canadienne, du soutien familial et de la «constance» en tant qu’artiste essayant de percer.

Badejoko, dont le nom d’artiste est Reini B, rentre également chez lui heureux.

« Je pars d’ici avec un plus grand réseau, ce qui est plus que ce que je pourrais demander », a-t-elle déclaré.

Loin des compétitions phares, il y a aussi des vitrines de fin de soirée dans des lieux à travers Toronto. Doran dit qu’ils peuvent être le type d’expérience sur laquelle les musiciens indépendants se lient – et plaisantent – plus tard.

« J’ai l’impression que presque tous les groupes de bricolage canadiens ont une histoire sur le fait de jouer Rancho Relaxo à 3 heures du matin pour la vitrine CMW à laquelle trois personnes sont allées et le barman était hargneux », a-t-elle déclaré.

Bentham encourage les jeunes musiciens confrontés à la mouture à ne pas abandonner.

« Au début, je n’ai jamais été frustré par notre manque de cachets parce que j’ai bien compris que nous ne faisons sortir personne et que nous sommes ici pour essayer de faire grandir le groupe », a-t-il déclaré.

« Une fois que les paramètres ont commencé à changer en notre faveur et que nous étions conscients que nous pouvions jouer seuls dans cette salle et que nous n’avions pas besoin du festival pour le faire, c’est à ce moment-là que les offres qu’ils nous faisaient étaient substantielles et reflétaient notre valeur. »