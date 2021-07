Les festivals, les discothèques, les concerts et les fêtes à la maison devraient revenir le 19 juillet alors que Boris Johnson lève les restrictions de Covid

Les FESTIVALS, les discothèques, les concerts et les fêtes à la maison devraient revenir à partir du 19 juillet.

Les restrictions de verrouillage de Covid seront annulées le «Jour de la liberté» par Boris Johnson alors que le programme de vaccination se poursuit.

Les boîtes de nuit et les salles de concert rouvriront le 19 juillet – et il n’y aura pas besoin de tests Covid ou de preuve de jabs.

La distanciation sociale sera supprimée, ce qui signifie que les buveurs pourront à nouveau se faire servir dans un bar.

Pendant ce temps, les fêtes à la maison et les grands festivals de musique seront à nouveau autorisés, juste à temps pour l’été, a rapporté le Sunday Times.

Il vient comme :

Le port obligatoire du masque sera abandonné lorsque les restrictions de Covid seront enfin assouplies le jour de la liberté

Les masques faciaux seront un « choix personnel » après le 19 juillet, a confirmé un ministre

Boris Johnson est sur le point de supprimer l’exigence de connexion par code QR pour les pubs et les restaurants afin de réduire le nombre de Britanniques contraints de s’isoler via l’application NHS

Les Britanniques à double piqûre revenant des pays de la liste orange « n’auront pas à se mettre en quarantaine après le 19 juillet »

Les bulles scolaires devraient être supprimées après qu’un conseiller principal du gouvernement en matière de vaccins a déclaré qu’elles risquaient de paralyser la société et de mettre en place un verrouillage par la porte arrière

Une source de Downing Street a déclaré au journal : « Nous pensons qu’il est maintenant temps pour le public de commencer à apprendre à vivre avec Covid.

« Toutes les données et la modélisation scientifique suggèrent que la levée des restrictions entraînera une augmentation des cas mais – avec le succès continu du déploiement du vaccin et la rupture du lien entre les hospitalisations et les décès – nous sommes convaincus qu’il n’y aura aucun risque de cela exerce une pression supplémentaire importante sur le NHS. »

Une source gouvernementale a déclaré au Standard en juin: « Nous sommes de plus en plus convaincus que les gens sont protégés, et le plan est de tout ouvrir – sans exception. »

La nouvelle a été célébrée par les clubs, Simon Thomas – directeur général du casino Hippodrome de Leicester Square – déclarant: « Ce serait une aubaine pour l’économie nocturne afin que nous puissions relancer le centre de Londres auprès d’un public mondial.

« Il est temps de continuer à vivre et de vivre avec ce virus comme nous l’avons déjà vécu avec d’autres. »

Une série d’essais pilotes ont eu lieu lors d’événements de masse, y compris des jeux sportifs. Une soirée club à Liverpool faisait partie des tests.

Les résultats montrent qu’il n’y a eu « aucune épidémie importante » après aucun des essais, avec 28 infections parmi 58 000 participants.

Les clubs sont fermés depuis le premier verrouillage en mars 2020. On pense qu’une bonne soirée ajoute 40 milliards de livres sterling à l’économie britannique.

Les masques faciaux seront un « choix personnel » après le 19 juillet, a confirmé un ministre aujourd’hui – la distanciation sociale et l’isolement devant également prendre fin.

Le ministre du Cabinet, Robert Jenrick, a déclaré que les données « semblaient bonnes » pour que les règles de Covid soient annulées après le « Jour de la liberté ».

Il a déclaré dimanche à Trevor Phillips de Sky News: « Comme beaucoup de gens, je veux m’éloigner de ces restrictions aussi rapidement que possible et nous ne voulons pas qu’elles restent en place un jour de plus que nécessaire. »

Pendant ce temps, Sajid Javid s’est engagé à lever les restrictions restantes sur les coronavirus le 19 juillet alors qu’il envisage de faire de la Grande-Bretagne le « pays le plus ouvert d’Europe ».

Le secrétaire à la Santé a déclaré que ses principaux défis alors qu’il assume son nouveau rôle sont de savoir comment restaurer nos libertés et comment s’attaquer à l’arriéré du NHS.

Évoquant les sacrifices consentis par les Britanniques pendant la pandémie de coronavirus, il a déclaré qu’il était impossible d’éliminer complètement la maladie, nous devrons donc trouver des moyens d’y faire face.

Il a également exhorté tout le monde à obtenir son vaccin dès qu’on lui en a offert un, décrivant le programme de vaccination comme « la plus grande contribution que vous puissiez apporter à cet effort national ».

Écrivant dans le Mail on Sunday, il a déclaré: « Nous sommes sur la bonne voie pour le 19 juillet et nous devons être honnêtes avec les gens sur le fait que nous ne pouvons pas éliminer Covid.

« Les arguments économiques en faveur de l’ouverture sont bien connus, mais pour moi, les arguments sanitaires sont tout aussi convaincants. »

