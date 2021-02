Les festivals de Reading et de Leeds auront lieu cet été

Reading reviendra sur le site de Richfield Avenue tandis que Leeds aura à nouveau lieu à Bramham Park.

Stormzy, Liam Gallagher, Post Malone, Catfish And The Bottlemen, Disclosure et Queens Of The Stone Age devraient tous faire la une du week-end.

Il s’agit du premier grand festival au Royaume-Uni à annoncer qu’il se déroulera en 2021.

En janvier, Glastonbury a été annulé pour une deuxième année consécutive après que les organisateurs aient déclaré avoir essayé de «déplacer ciel et terre» pour y arriver.

Les organisateurs du festival de l’île de Wight ont annoncé qu’ils feraient une annonce la semaine prochaine sur le fait que le festival aurait lieu cette année, après avoir révélé qu’ils «explorent des options» en suivant la feuille de route du gouvernement pour sortir du verrouillage.

L’événement de cette année, qui doit se dérouler du 17 au 20 juin, doit se terminer un jour avant la date clé du 21 juin. Cela pourrait signifier que les organisateurs pourraient chercher à repousser le festival en juillet ou en août.

Greg Parmley, directeur général de Live, un organisme commercial pour l’industrie de la musique live, a déclaré: «La confirmation d’aujourd’hui que les festivals de musique de Reading et de Leeds auront lieu en août est un grand moment qui donnera aux gens l’espoir de temps meilleurs à venir.

« L’annonce du Premier ministre lundi a donné confiance à certains organisateurs, mais il reste encore une grande incertitude devant nous.

« Le gouvernement ne s’engageant qu’à donner un préavis d’une semaine sur la levée de toutes les restrictions, cela signifiera pour beaucoup qu’il sera tout simplement trop tard et nous verrons d’autres annulations. »

Le circuit des festivals au Royaume-Uni a été durement touché par la pandémie de coronavirus avec sa saison 2020 effectivement anéantie.

La commission numérique, culture, médias et sport a lancé une enquête sur l’avenir des festivals.

Le mois dernier, le comité a écrit au chancelier Rishi Sunak pour lui demander d’étendre les régimes d’assurance soutenus par le gouvernement aux festivals de musique et d’arts du spectacle.

Les festivals ont ajouté 1,76 milliard de livres sterling en valeur brute à l’économie en 2019, avec près d’un Britannique sur trois regardant Glastonbury à la télévision.