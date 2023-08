Les festivals de musique tentent de sauver la planète, une tente recyclée à la fois

Il y a eu un regain d’intérêt pour l’impact environnemental de l’industrie du concert.

Les organisateurs d’événements se concentrent plus que jamais sur la durabilité.

Une future législation pourrait forcer les festivals à faire plus de progrès.

Par un doux week-end de juillet, une mer de tentes violettes et bleues s’étendait sur un champ en Belgique, offrant un abri temporaire à près de 4 000 mélomanes du monde entier. Recyclé à partir de matériel de camping abandonné, le patchwork coloré faisait partie d’une campagne de Tomorrowland, l’un des plus grands festivals d’Europe, pour réduire son empreinte carbone.

« Il ne s’agit pas seulement de réduire l’énorme empreinte carbone d’un seul coup », a déclaré Lori Maes, coordinatrice de Camp2Camp, basé en Belgique, qui a fourni des tentes et loué des sacs de couchage, des matelas pneumatiques et des chaises d’occasion aux festivaliers. « Il s’agit de faire des efforts qui, combinés ensemble, peuvent faire une différence. »

Alors qu’une grande partie du monde brûle dans une chaleur extrême cet été, l’impact environnemental de l’industrie du concert fait l’objet d’une attention renouvelée. Du festival britannique de Glastonbury à Coachella en Californie, les organisateurs d’événements se concentrent plus que jamais sur la durabilité en plantant des arbres, en interdisant les bouteilles en plastique à usage unique et en veillant même à ce que les paillettes pour le visage soient biodégradables.

Laboratoires vivants

Les festivals sont comme « des laboratoires vivants parce que vous pouvez essayer quelque chose une année, puis vous pouvez évaluer, et l’année suivante, vous pouvez essayer quelque chose de nouveau », a déclaré Holger Jan Schmidt, secrétaire général de Yourope – The European Festival Association. « Les festivals peuvent également agir comme un facteur de motivation étant donné qu’ils attirent un grand nombre de jeunes. »

Tenu pendant deux week-ends chaque été dans la ville belge de Boom, Tomorrowland attire environ 400 000 fans de musique de danse électronique de plus de 200 pays. Tapio, un cabinet de conseil basé à Bruxelles, estime que le festival émet près de 150 000 tonnes métriques d’équivalent dioxyde de carbone en raison des voyages en avion, des marchandises et de la nourriture impliqués. Cela correspond à peu près à l’empreinte annuelle des émissions de 9300 Belges.

Cette année, les efforts pour améliorer la durabilité étaient évidents sur le site tentaculaire de Tomorrowland, qui a accueilli 16 scènes et quelque 750 actes musicaux. Le festival a élargi son réseau électrique afin de réduire de moitié son utilisation de générateurs diesel, et l’organisation à but non lucratif affiliée Love Tomorrow a organisé une conférence parallèle avec des ateliers pour discuter de la durabilité.

Le festival était fortement axé sur le recyclage, avec des poubelles violettes qui permettaient aux participants de trier les aliments, les plastiques et les déchets généraux. Les employés et les bénévoles ont également ramassé les déchets dans des poubelles attachées à leur dos, et certains stands de nourriture ont expérimenté des pailles et des gobelets comestibles. Les campeurs qui apportaient des déchets triés dans une zone de collecte étaient éligibles à des prix comprenant des bouchons d’oreille, des bouteilles d’eau réutilisables et des chaussettes fabriquées à partir de fils recyclés.

« Le changement climatique est partout, et nous faisons de notre mieux », a déclaré Sarah Campbell, une festivalière irlandaise qui a séjourné dans le village de Tomorrowland, connu sous le nom de Dreamville. « Mais vous ne pouvez pas vous priver de la vie et des expériences. Si chaque personne ici recycle ses tasses, cela fait déjà une énorme différence. »

Vols de fête

Tomorrowland s’attaque de front à certains de ses pièges environnementaux : selon Tapio, 21 % des émissions du festival proviennent de la vente de repas, de boissons, de marchandises et d’autres biens. Mais 79 % des émissions de Tomorrowland sont associées aux transports, où les réductions sont plus difficiles. Le festival a été critiqué pour un lien avec Brussels Airlines qui comprenait 10 500 forfaits de vols, dont certains « vols de fête » avec des sets de DJ en direct.

« Tomorrowland signifie la terre de demain », a déclaré Louis Collinet, directeur général de Tapio. « Mais cette terre n’existera pas si nous ne prenons pas en compte l’impact climatique. »

La porte-parole de Tomorrowland, Debby Wilmsen, a souligné la nature internationale du festival comme un facteur important dans son empreinte de transport. « Si nous ne prévoyons pas de vol pour que les gens viennent, les festivaliers réserveraient quand même un vol, juste avec une autre compagnie », a-t-elle déclaré.

Tomorrowland conteste également les conclusions du rapport Tapio, qui, selon Wilmsen, ont été rédigées « sans aucun fait ni aucune idée de notre part ». Le festival engage un consultant pour effectuer une évaluation distincte, et prévoit de publier des données plus tard cette année. Tapio, qui crée des plans de réduction de carbone pour les entreprises, affirme que ses conclusions sont plus « symboliques » qu’exactes.

En avance sur le jeu

De nombreux festivals cherchent des moyens de réduire les émissions. Le Paradise City Festival en Belgique s’est associé à l’entreprise locale Aquafin pour traiter les eaux usées des toilettes afin qu’elles puissent être rejetées dans la nature. Le festival néerlandais Lowlands, qui accueille environ 60 000 fans de musique alternative chaque année, s’est associé au développeur Solarfields pour installer une toiture en panneaux solaires sur un parking de 35 hectares.

Glastonbury, d’une capacité de 210 000 personnes, a été entièrement alimentée en énergie renouvelable cette année. Le festival s’est engagé à surveiller la qualité de l’eau des rivières locales et a planté directement plus de 10 000 arbres et haies indigènes. Coachella organise un tirage au sort pour les festivaliers qui organisent des covoiturages et oblige tous les vendeurs de nourriture à utiliser des assiettes, des tasses et des ustensiles compostables.

« Les festivals de musique sont comme une mini-ville, dans certains cas même une mini-ville en raison de leur ampleur », a déclaré Teresa Moore, directrice de l’association environnementale à but non lucratif A Greener Future, qui pense qu’une future législation pourrait forcer les festivals à faire plus de progrès. « Les événements qui effectuent déjà ces changements sont en avance sur le jeu. Ceux qui n’ont pas commencé doivent s’y mettre, sinon ils se retrouveront à courir pour rattraper leur retard. »