Les festivals continuent à Streator, Marseille, Wyanet – Shaw Local

1 – Rock out à Streator ce week-end. La célébration du 4 juillet de Streator battra son plein au Northpoint Plaza. Les têtes d’affiche musicales sont Jordan Fletcher et Eddie Montgomery à partir de 20h30 vendredi; Fastball et Everclear à partir de 20h30 samedi; Confederate Railroad et les Lacs sur scène à 18h30 dimanche. Le festival comprendra également un carnaval, des vendeurs de nourriture et une tente à bière, ainsi que le spectacle de feux d’artifice vers 21h30 dimanche depuis Anderson Fields. Le défilé est prévu à 13 h dimanche en centre-ville. Aller à https://www.facebook.com/streator4thofjuly pour plus d’informations.

Les Marseillaises Chelsea Butler (de gauche à droite), 7 ans, Chloe Wilson, 6 ans, et Lexi Wilson profitent d’un spectacle de magie lors des Marseille Fun Days 2021. (Katy Arnold pour Shaw Media)

2 – Amusez-vous à Marseille ce week-end. C’est littéralement dans le nom. Les Marseille Fun Days se poursuivent jusqu’à dimanche. Le carnaval sera ouvert de 17 h à minuit vendredi et de midi à minuit samedi sur Lincoln Street près de Knudson Park. Le parc accueillera de la musique live des Belle Rangers et Abbynormal à partir de 17 h vendredi, puis Bagshot Row et Vinyl Goldmine à partir de 17 h samedi. La bibliothèque de Marseille, 155 E. Bluff St., aura ses ventes annuelles de livres et de sandwichs à la crème glacée les vendredi et samedi après-midi. La marche annuelle du pont commémoratif du Dr Sutton est prévue pour 9 h samedi et un spectacle de feux d’artifice est prévu au crépuscule samedi. Le défilé est fixé à 13 h dimanche au centre-ville. Aller à https://www.cityofmarseilles.com/marseilles-fun-days-50th/ pour un programme complet d’activités.

3 – Regardez un conte de fées ce week-end dans Streator. Engle Lane Theatre, 1012 Columbus Road, présente “Cendrillon” à 14 h le samedi 9 juillet et le dimanche 10 juillet. Appelez la billetterie du théâtre au 815-672-3584 ou rendez-vous sur englelane.org pour plus d’informations.

4 – Profitez de la musique vendredi sur la Starved Rock Veranda. Wrecking Dixie doit se produire de 20 h à 23 h au Starved Rock Lodge dans le parc. La série musicale se poursuit tous les vendredis tout au long de l’été. Aller à https://www.starvedrocklodge.com/ pour un programme complet de concerts.

Un précédent festival d’été de Wyanet Queen Pageant attire une foule. (Photo RCB)

5 – Fête à Wyanet ce week-end. Le village accueillera son festival d’été, du jeudi au samedi. Le défilé est prévu samedi sur Main Street à Wyanet. Samedi également, les tirages de tracteurs pour enfants ont lieu à 14 h sous le pavillon. Le concours de craie Side Walk a lieu à 10h30 et le maquillage se déroulera de 10h00 à 14h00. 80s Bush se produira de 20h00 à minuit.

Bonus: L’Illinois Valley Pistol Shrimp accueillera les Chillicothe Paints à 19 h 05 samedi pour la soirée péruvienne de Wally the Wallaroo au stade Schweickert du parc des anciens combattants au Pérou.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Times, NewsTribune ou Bureau County Republican à l’adresse starvedrockcountry.com/local-events/ où ils sont ensuite considérés pour inclusion dans cette fonctionnalité.