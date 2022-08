Les festivals continuent à la fin de l’été – Shaw Local

1 – Jouez, magasinez et célébrez Ottawa ce week-end pour les Journées de l’amitié. En plus des ventes sur les trottoirs du centre-ville (de 10 h à 16 h du vendredi au dimanche) et des vendeurs d’artisanat (vendredi soir et samedi après-midi), Art in the Park occupera le devant de la scène à Washington Square de 9 h à 16 h le vendredi et de 10 h à 16 h le samedi. . Vendredi soir, il y aura des animations de la Gray’s School of Dance sur le bloc Jordan et du Lizzi Neal Band sur le bloc 600 de Court Street, puis Elysian Studios se produira samedi après-midi au bloc Jordan, ainsi que Rosie and the Rivets et les Beatelles sur Samedi soir à Washington Square. L’événement comprend également une journée de jeux pour enfants de midi à 15 h samedi sur le bloc Jordan, le salon de l’automobile La Salle County Cruisers de 14 h à 19 h samedi sur le bord de la rivière, la parade de bateaux vénitiens de 21 h 15 à 21 h 30 samedi sur l’Illinois. River et l’événement Touch-a-Truck de 11 h à 15 h dimanche sur le site de l’ancienne école centrale. Aller à https://pickusottawail.com/ pour une liste complète des événements.

Kelsey Brannan de Country Kids Farm Market trempe un épi de maïs sucré dans du beurre lors de la tranche 2021 du goût de la vallée de l’Illinois dans le parc Centennial au Pérou. Le festival se déroule jusqu’au samedi 6 août. (Scott Anderson)

2 – Goûtez à la vallée de l’Illinois ce week-end au Centennial Park au Pérou. De la musique live, des vendeurs de nourriture et d’artisanat et une zone de divertissement pour les enfants font partie des festivités. L’entrée est gratuite. Un tirage 50/50 aura lieu samedi à 20 h. De l’air extrême, une paroi rocheuse, un parcours d’obstacles, une maison gonflable, deux toboggans, une tyrolienne et une piste à l’élastique font partie de la zone pour enfants du jeudi au samedi. Des vendeurs d’artisanat seront installés vendredi et samedi. Abbynormal sera sur scène jeudi de 18h à 21h, Alika Arlynn Band se produira de 18h à 21h vendredi, puis Regal Beagle jouera de 16h à 18h samedi, suivi de Creedence Revived de 19h à 21h

3 – Fête vendredi et samedi à Sénèque pour les Shipyard Days. Le village proposera de la musique live, un café en plein air et 50/50 les deux nuits. Il y aura de la peinture faciale, un événement touch-a-truck de midi à 17 h, puis la soirée croisière Seneca de 16 h à 20 h. https://www.facebook.com/shipyarddaysfestival pour plus de détails sur le festival.

“Alice au pays des merveilles” arrive sur la scène du théâtre Engle à Streator. Les personnages incluent le lapin blanc, Tweedle-Dee et Tweedle-Dum, le chapelier fou, la chenille, la fausse tortue, le mystérieux chat du Cheshire, la reine de cœur, entre autres favoris. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de Kelly Lefler)

4 – Partez pour Wonderland samedi et dimanche à Streator. La production jeunesse d’« Alice au pays des merveilles » sera présentée à 14 h samedi et dimanche, ainsi qu’à 19 h 30 du mardi au vendredi, du 9 au 12 août. Les billets sont disponibles à la billetterie de 11 h à 15 h du lundi au vendredi en appelant le 815-672-3584 ou en vous arrêtant au 1012 Columbus Road, Streator, ou en ligne sur englelane.org et acheter en ligne.

5 – Rejoignez la fête vendredi et samedi à Granville. Le coup d’envoi des Granville Days sera une soirée croisière de 17h à 20h au centre-ville, avec des vendeurs de nourriture locaux, des personnages Disney, un artiste de ballons, une performance de Pantera et Little Panteras (18h) et une danse de rue mettant en vedette le week-end de 3 jours sur scène. Le samedi sera une autre journée complète avec du bingo à partir de 11 h, des batailles d’eau de 13 h à 15 h (avec inscription au service d’incendie, 104, rue High), une bibliothèque d’artisanat de 14 h à 16 h, une exposition de véhicules utilitaires et une démonstration K-9 14 h à 16 h, activités pour enfants et vendeurs de nourriture de 15 h à 19 h, le tirage 50/50 à 20 h et un film à la tombée de la nuit avec pop-corn gratuit.

5 choses à faire

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Times, NewsTribune ou Bureau County Republican à l’adresse starvedrockcountry.com/local-events/ où ils sont ensuite considérés pour inclusion dans cette fonctionnalité.