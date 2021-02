Les festivals britanniques de Reading et de Leeds se dérouleront en été malgré la pandémie de COVID

Les festivals de musique de Reading et de Leeds au Royaume-Uni se dérouleront cet été, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Cela vient après que le gouvernement a annoncé cette semaine un calendrier pour assouplir les restrictions relatives aux coronavirus.

« Suite à l’annonce récente du gouvernement, nous avons hâte de retourner sur les terrains cet été. ALLONS-Y », ont déclaré les organisateurs dans un tweeter.

Les deux festivals, qui ont le même titre sur deux sites différents, devraient avoir lieu fin août.

Le plus grand festival du Royaume-Uni et le plus grand festival de musique greenfield au monde, Glastonbury, a été annulé en janvier pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie.

Les organisateurs de plusieurs autres événements clés sur la scène festive animée du Royaume-Uni, notamment Boomtown, Latitude, Park Life et Download, prévoient un retour en 2021.

Avec de nombreux pays d’Europe toujours bloqués ou soumis à d’autres restrictions liées au COVID, il est difficile de prédire à quoi ressemblera le circuit des festivals internationaux cette année.

Les organisateurs placent leurs espoirs dans les vaccins, les tests rapides et la réduction du risque d’infection à l’extérieur, ce qui signifie que leurs événements peuvent se dérouler cet été.

Au moment de la rédaction de cet article, le festival Unum en Albanie, le MIDI en France et Neversea en Roumanie n’avaient pas été annulés pour l’été 2021.

Les organisateurs du Sziget, l’un des plus grands festivals de musique et de culture d’Europe, qui a généralement lieu en août à Budapest, en Hongrie, ont déclaré dans une note sur leur site Web que l’événement se déroulerait.

«À la lumière de la pandémie COVID-19, nous nous préparons à mettre en œuvre diverses nouvelles mesures de sécurité, afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience de festival en 2021 – car quoi qu’il en soit, la sécurité de notre [Szitizens/visitors] vient en premier », ont-ils écrit.