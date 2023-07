Les ferries rapides Hullo commencent le service île-continent à partir de la mi-août

De nouveaux traversiers rapides pour piétons desservant Nanaimo et Vancouver devraient mettre les voiles à la mi-août.

Dans un communiqué de presse, Vancouver Island Ferry Company a déclaré que sa paire de ferries Hullo – Sthuqi ‘(prononcé sta-key) et Spuhéls (spah-els) – commencera le service le 14 août, avec des réservations commençant au début de la semaine prochaine.

Les navires quitteront le terminal de Nanaimo à 6h00, 10h00 et 16h30 et le terminal de Vancouver à 8h00, 12h00 et 18h30 dans un premier temps, avec d’autres traversées qui seront ajoutées plus tard, indique le communiqué de presse. Des départs de Nanaimo à 20 h 30 et de Vancouver à 22 h 30 auront lieu pour des événements et des occasions spéciales.

Lors d’un événement médiatique le jeudi 20 juillet, Alastair Caddick, PDG de Hullo, a déclaré que la société anticipait le lancement officiel. Avec 354 sièges, le premier niveau de prix du ferry offrira des sièges confort pour 39,99 $, tandis que le niveau supérieur propose des sièges premium (49,99 $) et affaires (59,99 $).

« Nous pensons que la demande sera très élevée », a déclaré Caddick. « Nous pensons que les gens vont aimer [that it’s] 100 % réservable… Vous pourrez sélectionner un siège de la même manière lorsque vous partez en avion ou à un concert et que vous vous dites : « Je veux m’asseoir à côté de mon ami et je veux être dans ce siège. C’est donc ce à quoi on peut s’attendre maintenant du voyage moderne.

Le district régional de Nanaimo Transit travaille sur un service de navette, avec un démarrage prévu en janvier, et Caddick a déclaré que Hullo travaille également sur son propre service, qu’il espère être en place pour le 14 août, mais pas garanti.

« Nous aurons un tout nouveau parking qui comptera plus de 300 places et les gens pourront donc certainement se garer ici et cela aidera leur connectivité », a déclaré Caddick. «Nous allons mettre en place une navette qui emmènera les gens du port au centre-ville, puis nous travaillerons avec des bus, les covoiturages. Nous travaillons avec tous ces différents fournisseurs pour nous assurer que nous construisons une plus grande connectivité au fil du temps.

Jusqu’à présent, 70 employés ont été embauchés et Caddick a estimé que les équipages seraient de l’ordre de 10 personnes.

« Cela dépendra du nombre de passagers que nous avons et du service que nous voulons fournir, mais franchement, c’est probablement de l’ordre de six à 10 », a déclaré Caddick. « Nous avons une certaine flexibilité en fonction du nombre de passagers à bord et du service que nous allons fournir. »

Sam Chaudhuri, directeur des opérations de Hullo, a déclaré que le moteur est alimenté par un mélange de carburant composé de biocarburant et de diesel, qui est plus respectueux de l’environnement.

« Le système de propulsion de ce catamaran est une propulsion à jet d’eau et nous avons quatre moteurs MTU pour cela », a déclaré Chaudhuri. « Chaque moteur est capable de fournir 1 440 kilowatts, ce qui en fait 5 760 kilowatts pour l’ensemble du système de propulsion. En dehors de cela, nous avons deux générateurs Caterpillar pour fournir l’électricité et la charge de l’hôtel. »

Les billets peuvent être réservés à partir du 14 août, indique le communiqué de presse, mais des dates de navigation antérieures pourraient être mises en ligne après le 28 juillet.

