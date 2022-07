Les Féroïens mettent un plafond à la chasse aux dauphins après une énorme tuerie en 2021

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Le gouvernement des petites îles Féroé propose une limite de capture annuelle de 500 dauphins à flancs blancs sur une base provisoire pour 2022 et 2023, après le massacre de plus de 1 400 dauphins l’an dernier en une journée qui a conduit à une condamnation et critique locale.

La chasse dans les îles de l’Atlantique Nord fait partie d’un entraînement traditionnel vieux de quatre siècles de mammifères marins dans les eaux peu profondes, où ils sont tués pour leur viande et leur graisse. Ce n’est pas commercial et c’est autorisé, mais les militants écologistes prétendent que c’est cruel. Même les habitants des îles Féroé qui défendent la pratique traditionnelle craignaient que la chasse n’attire une attention indésirable car elle était beaucoup plus importante que les précédentes et se déroulait apparemment sans l’organisation habituelle.

Dimanche, le gouvernement a déclaré que la mesure de plafonnement était “en réponse aux prises inhabituellement importantes” du 14 septembre 2021. Il a ajouté que la proposition devrait être mise en œuvre sous forme de décret d’ici le 25 juillet.

“Certains aspects de cette capture n’étaient pas satisfaisants, en particulier le nombre inhabituellement élevé de dauphins tués”, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Il « est peu probable que ce soit un niveau de capture durable sur une base annuelle à long terme ».

Les médias locaux ont rapporté qu’il y avait trop de dauphins et trop peu de personnes sur la plage pour les abattre, faisant craindre que le massacre ne relance la discussion sur les pulsions de mammifères marins et ne donne une tournure négative à l’ancienne tradition des 18 îles rocheuses situées à mi-chemin. entre l’Ecosse et l’Islande. Ils sont semi-indépendants et font partie du royaume danois.

Les insulaires tuent généralement jusqu’à 1 000 mammifères marins – principalement des globicéphales – chaque année, selon les données conservées par les îles Féroé. En 2020, cela ne comprenait que 35 dauphins à flancs blancs. Les dauphins à flancs blancs et les globicéphales ne sont pas des espèces menacées.

Chaque année, les insulaires conduisent des troupeaux de mammifères dans les eaux peu profondes. Un crochet de soufflage est utilisé pour sécuriser les animaux échoués et leur colonne vertébrale et l’artère principale menant au cerveau sont sectionnées avec des couteaux. Les drives sont réglementés par la loi et la viande et la graisse sont partagées sur une base communautaire.

Le gouvernement féroïen a déclaré qu’il “continue de fonder ses politiques et ses mesures de gestion sur le droit et la responsabilité de (son) peuple d’utiliser les ressources de la mer de manière durable”. Cela inclut également les mammifères marins, tels que les globicéphales et les dauphins.

The Associated Press