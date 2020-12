Les manifestations d’agriculteurs en cours à Delhi NCR ont semblé prendre une tournure créative lundi après que les agitateurs aient décidé de jouer le sifflet d’un charmeur de serpent pour un buffle.

L’incident a eu lieu à Noida, où un groupe de manifestants appelant à l’abrogation des trois lois agricoles du centre a été filmé en train de jouer la flûte d’un charmeur de serpent devant un buffle.

Une vidéo de la «performance» a été partagée sur la plateforme de médias sociaux Twitter par l’agence de presse ANI.

Le buffle a reçu un signe avec les mots «gouvernement central» écrits dessus en hindi, représentant le gouvernement de l’Inde. Aussi connu sous le nom de «jambe» en hindi, le jeu de la flûte était censé représenter la métaphore hindi, «bhains ke samne leg». Bajana ‘(jouer de la flûte pour un buffle), ce qui signifie des tentatives infructueuses.

Une expression similaire en anglais serait « gaspiller des perles sur les porcs ».

L’incident a eu lieu un jour avant la grève rurale ou Bharat bandh appelé par les paysans contre les lois paysannes. La grève commencera mardi matin et durera jusque tard dans la nuit, mais le « chakka jam » aura lieu entre 11 heures et 15 heures, a déclaré lundi un porte-parole de l’Union Bharatiya Kisan.

Avant le Bandh, la police et les fonctionnaires de Gautambuddh Nagar ont effectué des patrouilles à pied. L’objectif était d’envoyer un message aux résidents que la police est en alerte et n’autorise pas les activités antisociales.

Les routes fermées et la circulation détournée alors que les agriculteurs protestataires continuaient leur agitation à la frontière de Chilla, fermant la route Noida’s Link au trafic de Noida à Delhi. Les manifestants se sont rassemblés près de Gautam Budh Dwar, tandis que la police a conseillé aux gens d’éviter la route de liaison de Noida.

Des manifestations ont lieu dans divers endroits depuis 12 jours, notamment à Chilla et Singhu près de la frontière Delhi-Haryana.

Lundi, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a rencontré des agriculteurs qui manifestaient à la frontière de Singhu. Le CM a déclaré que le Centre était très en colère contre lui pour ne pas avoir permis à neuf stades de Delhi d’être convertis en prisons pour détenir des agriculteurs en difficulté.

Plusieurs camps médicaux et camps de distribution de nourriture ont été installés dans divers lieux de protestation pour soutenir les manifestants.

Pendant ce temps, les réseaux sociaux explosent pour soutenir les manifestations paysannes. La chanteuse Diljit Dosanjh a visité le site de protestation à la frontière de Singhu samedi et a prononcé un discours viral en faveur des agriculteurs. La performance a précédé une bataille virale sur les réseaux sociaux entre le chanteur et l’acteur de Bollywood Kangana Ranaut qui a qualifié les agriculteurs de « terroristes » et a faussement affirmé que l’une des plus âgées manifestantes présentes dans les manifestations des agriculteurs était en fait Bilkis Bano de Shaheen Bagh.