Les fermetures du canal de Sicamous repoussées à septembre

La circulation des bateaux sur le chenal Sicamous se poursuivra sans interruption en raison des travaux de BC Hydro pour l’été.

BC Hydro avait initialement prévu des fermetures de canaux intermittentes pour faciliter le déplacement de la ligne, permettant au ministère des Transports et de l’Infrastructure d’accéder au pont RW Bruhn pour le projet de remplacement du pont.

Les fermetures initiales étaient prévues pour le 19 juillet, avec des retards de 10 à 15 minutes prévus.

Cependant, BC Hydro a maintenant reporté les travaux et les fermetures de canaux qui en résultent à septembre.

Plus d’informations sur les dates et heures exactes de fermeture des canaux seront communiquées au fur et à mesure qu’elles seront décidées.

