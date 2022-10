Les fermetures d’écoles reviennent en Chine alors que les cas de COVID-19 augmentent à Shanghai

La Chine se tourne vers les fermetures d’écoles et d’autres mesures de verrouillage alors que de nouvelles épidémies de COVID-19 émergent à Shanghai et dans d’autres mégapoles.

Les citoyens chinois ont été irrités par des mesures de verrouillage strictes tout au long de la pandémie, des dizaines de millions de personnes étant toujours soumises à des mesures strictes début septembre. Shanghai, Shenzen et d’autres grandes villes augmentent les tests obligatoires en plus de fermer les lieux de divertissement et les écoles, a rapporté Reuters mardi.

Shanghai exige que ses 16 districts subissent des tests obligatoires deux fois par semaine jusqu’au 10 novembre. La ville compte 25 millions d’habitants.

La résurgence des cas de COVID dans les grandes villes survient près d’un mois après que les citoyens chinois ont exprimé leur indignation face aux programmes de relocalisation continus du régime pour ceux dont le test est positif.

UN TREMBLEMENT DE TERRE MORTEL DE MAGNITUDE 6,8 SECOUE LE SUD-OUEST DE LA CHINE

LA VILLE CHINOISE DE CHENGDU SUR LE VERROUILLAGE DE COVID AU MILIEU DE LA PIC

Les autorités chinoises déplacent les cas confirmés vers des camps de COVID-19 dans le cadre de leur politique « Zéro COVID », généralement via des bus. Un de ces bus s’est écrasé sur une route de montagne en septembre, tuant 27 personnes et en blessant 20 autres.

L’accident de bus est rapidement devenu le sujet d’actualité numéro un sur la plate-forme chinoise Weibo de type Twitter avant d’être enterré par les censeurs.

La police locale a annoncé la nouvelle de l’accident, qui a recueilli 12 000 partages sur les réseaux sociaux. Néanmoins, les censeurs sont rapidement intervenus en raison du contrecoup contre les politiques COVID-19 de la Chine, et le crash a été retiré de la liste des sujets tendances.

