Sans aucun service d’éducation spéciale à l’école pendant des mois, le comportement normalement doux de Joshua Nazzaro, 14 ans, a parfois cédé la place à des crises agressives qui étaient sous contrôle avant la pandémie.

L’adolescent, autiste et non verbal, ne voulait souvent pas participer à ses séances d’orthophonie en ligne et, lorsqu’il y participait, il avait besoin de conseils pratiques constants de la part d’aides embauchés par sa famille. Il est brièvement retourné à son école privée de Denville, New Jersey, deux jours par semaine, mais la flambée des infections à coronavirus a rapidement repoussé l’apprentissage en ligne au moins jusqu’au 10 décembre.

Certains des progrès de Josh «ont été annulés, et il n’y a pas de plan pour les rattraper», a déclaré Sharon MacGregor, qui s’occupe des soins du garçon depuis qu’elle a commencé à sortir avec son père il y a plusieurs années.

Les mêmes frustrations sont partagées par plusieurs des 7 millions d’élèves handicapés du pays – un groupe représentant 14% des écoliers américains. Les défenseurs de ces étudiants affirment que les longs mois d’apprentissage à domicile et les tentatives erratiques de rouvrir les écoles aggravent une crise qui a commencé avec le passage à l’enseignement à distance en mars.

Certaines écoles ont donné la priorité aux étudiants ayant des besoins élevés dans les plans de réouverture, ramenant un petit nombre d’entre eux sur des campus qui, autrement, s’en tiennent à l’apprentissage à distance. Mais ces options n’ont alimenté l’angoisse que lorsqu’elles ont été inversées à cause du virus, et les éducateurs affirment que les sessions vidéo personnalisées restent de mauvais substituts à l’expérience en classe.

Alarmés par les revers de leurs enfants dans les compétences et les comportements, les parents poursuivent des contestations judiciaires et demandent des services de maquillage. Beaucoup craignent que le terrain perdu ne soit impossible à récupérer.

«La régression est quelque chose dont il sera très, très difficile de se remettre», a déclaré Robin Lake, directeur du Centre on Reinventing Public Education.

Dans un mouvement qui semblait reconnaître l’importance de l’apprentissage en personne, la ville de New York a annoncé dimanche qu’elle rouvrirait le plus grand système scolaire du pays à l’apprentissage en personne, y compris des programmes destinés aux élèves ayant des besoins spéciaux à tous les niveaux. L’annonce a marqué un renversement majeur après la fermeture des écoles de New York en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Selon un récent rapport du Government Accountability Office, les districts scolaires ont également eu du mal à fournir des services garantis tels que la physiothérapie qui doit être effectuée en personne ou qui nécessitent de l’équipement.

Au grand soulagement de sa famille, Griffin Stinner, élève de sixième, est retourné à l’école quatre jours par semaine à la mi-octobre, alors que les élèves en éducation spécialisée étaient parmi les premiers à retourner dans le district scolaire libre de Kenmore Town de Tonawanda, dans l’ouest de l’État de New York. Mais cela n’a pas duré. Peu de temps avant Thanksgiving, le district a annoncé qu’il reviendrait à l’apprentissage entièrement à distance en raison de l’augmentation du nombre de cas de virus dans la région.

La mère de Griffin, Dawn, une enseignante qui dirige à distance sa classe préscolaire d’enfants de 4 et 5 ans, a qualifié la situation de «frustrante au-delà de toute croyance». Après la fermeture initiale au printemps, Griffin, qui n’est pas verbal et est autiste, mettait ses chaussures après le petit déjeuner pour attendre le bus et pleurer sur la perte de la routine.

Sa mère se tenait à côté de lui et le signait dans et hors des cours sur un ordinateur plusieurs fois par jour. «C’était vraiment difficile pour lui de comprendre le concept selon lequel c’était l’école», dit-elle.

Le fait de devoir pivoter à nouveau «va être une énorme perturbation dans sa vie», a-t-elle déclaré.

La loi fédérale sur l’éducation des personnes handicapées garantit une éducation publique gratuite aux enfants handicapés et autorise des services «compensatoires» si une agence publique d’éducation, en réponse à une plainte, détermine qu’il faut faire plus. Maintenant, les parents commencent à faire des demandes.

«Cela devient un problème majeur pour nos directeurs locaux», a déclaré Phyllis Wolfram, directrice exécutive du Conseil des administrateurs de l’éducation spéciale, ou CASE.

Il serait impossible de rattraper chaque heure perdue – en plus de fournir des services à l’avenir. Les éducateurs devront prendre des décisions individuelles en fonction de l’endroit où se trouve un élève aujourd’hui, par rapport à son statut avant que les services ne soient arrêtés ou modifiés, a-t-elle déclaré.

L’orthophoniste Tara Kirkpatrick a déclaré que les séances vidéo qu’elle dirige depuis son école de Comal, au Texas, ressemblent peu à l’orthophonie en face à face. Sur la vidéo, elle ne peut pas toucher le bureau d’un élève pour le remettre sur la bonne voie.

Pourtant, elle pense que les enseignants et les familles font de leur mieux dans les circonstances.

«Ce n’est pas idéal … et nous ne pouvons rien y faire pour le moment», a-t-elle déclaré.

Tout le monde n’est pas d’accord. Un recours collectif fédéral qui a nommé chaque département de l’éducation de l’État du pays a demandé une ordonnance du tribunal pour soit rouvrir immédiatement les écoles pour les élèves ayant des besoins spéciaux, soit émettre des bons pour les parents qui ont dû quitter leur emploi ou embaucher une aide extérieure pour combler les lacunes.

Un juge de la ville de New York a rejeté la plainte, jugeant le tribunal incompétent, mais pas avant que plus de 500 familles dans 35 États aient décidé de signer.

« C’est une horreur ce qui se passe », a déclaré l’avocat Patrick Donohue, qui a déposé la plainte et envisage de faire appel de son rejet. «Nous avons des enfants qui marchaient, maintenant ne marchent plus. Les enfants qui parlaient ne parlent plus. Les enfants qui n’avaient pas de problèmes d’apprentissage de la propreté, maintenant ils ne sont plus entraînés à la propreté.

Les étudiants plus âgés qui vieillissent hors des services n’auront pas le temps de se rétablir, a déclaré Donohue. La loi fédérale autorise les étudiants handicapés à bénéficier de services éducatifs jusqu’à l’âge de 21 ans.

Les éducateurs, a déclaré Wolfram, partagent les préoccupations des parents concernant le retard des élèves, mais ils sont «à la merci de la pandémie» et des règles adoptées par les gouverneurs et les services de santé.

Même la réouverture complète des écoles ne suffira pas, a-t-elle déclaré.

«Cela dépendra beaucoup des ressources disponibles», a-t-elle déclaré, citant l’aide potentielle des gouvernements locaux, étatiques et fédéraux. «Et avons-nous le personnel pour le faire? Il y a beaucoup d’obstacles. »