Les fermetures de plusieurs jours transcanadiennes reviennent à l’est de Golden aujourd’hui – Kelowna Capital News

Les fermetures prolongées d’autoroutes à l’est de Golden sont de nouveau là, la fermeture prolongée de 24 heures à l’automne devant commencer aujourd’hui à midi.

L’autoroute sera entièrement fermée, à l’exception de quelques navetteurs avec des laissez-passer le matin et le soir, jusqu’au vendredi 7 octobre à midi, date à laquelle l’autoroute rouvrira pour le week-end de Thanksgiving.

Les fermetures reprendront à midi le mardi 11 octobre et seront fermées jusqu’à 6 h le jeudi 1er décembre.

Durant ces périodes, la circulation sur la Transcanadienne sera acheminée par les autoroutes 93S et 95, ce qui ajoutera jusqu’à 90 minutes au temps de déplacement.

La circulation des navetteurs locaux sera autorisée entre 7 h et 7 h 30 et entre 16 h 30 et 17 h, ainsi que certains laissez-passer d’une journée et certains véhicules d’urgence.

Veuillez consulter DriveBC pour obtenir les informations les plus fiables et les plus récentes avant de voyager pendant cette période.

Le projet verra l’autoroute passer de deux à quatre voies avec un séparateur méridien, avec environ 4,8 kilomètres d’autoroute en cours de mise à jour, avec 13 courbes réalignées et des accotements plus larges le long de l’autoroute pour accueillir les cyclistes.

Les fermetures font partie du projet à quatre voies de l’Alberta à Kamloops, la province engageant 837 millions de dollars pour améliorer l’autoroute 1 entre Kamloops et la frontière de l’Alberta au cours des trois prochaines années dans le cadre du budget 2021 de la province.

Des travaux sont également en cours sur le pont Quartz Creek, juste à l’ouest de Golden, et la construction s’est terminée l’été dernier sur la portion Illecillewaet Brake Check de l’autoroute juste à l’est de Revelstoke.

Le projet devrait durer trois ans, avec un maximum de 30 semaines de fermetures pendant cette période.

Plus de 70 % des travaux sur le projet ont été achevés après la dernière série de fermetures prolongées.

