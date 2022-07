Les fermetures de l’avenue Clement de Kelowna commencent le 25 juillet

La fermeture touche une portion de Clément entre les rues Ellis et Richter

Les fermetures de voies commencent le 25 juillet sur l’avenue Clement entre les rues Ellis et Richter pour le remplacement de la conduite d’eau principale.

Les conducteurs peuvent s’attendre à des retards entre 7 h et 17 h 30, car le côté sud de Clément en direction est sera fermé et la circulation dans les deux sens sera déviée vers le côté nord de la médiane. Il n’y aura pas de stationnement sur Clement entre les rues Ellis et St. Paul pendant la construction.

L’accès à Clément à partir de Saint-Paul sera fermé du côté sud et la circulation sera déviée sur l’avenue du Couronnement. L’accès aux commerces et aux propriétés sera facilité par le personnel de contrôle de la circulation et la signalisation.

La construction devrait être terminée d’ici la fin du mois d’août, selon les conditions météorologiques. De plus, les travaux peuvent avoir lieu en dehors des heures normales de construction, y compris le soir, la nuit et les week-ends, afin de minimiser les impacts sur les résidents et de limiter le temps de construction dans la zone.

