Les fermetures de gymnases coûtent un demi-million de livres par jour, dit le patron de Pure Gym alors qu’il prévient que «  le jour des comptes approche  »

Les fermetures de gymnases coûtent un demi-million de livres par jour pour PureGym, a déclaré son patron, alors qu’il prévenait d’un « jour de calcul » lorsque les entreprises pourront rouvrir.

Humphrey Cobbold a déclaré à l’émission Radio 4 Today de la BBC qu’il avait «brûlé» 120 millions de livres sterling au cours des huit mois que ses gymnases ont été contraints de fermer au cours des 12 derniers mois.

Il a déclaré: « Cela a été brutalement difficile. Cela a été difficile pour nous en tant que gros joueur et tout aussi difficile pour les gens de toute la taille de l’industrie.

«Nous brûlons environ 500 000 £ par jour pour le moment et c’est à peu près la moyenne des huit mois de fermeture.

« Si vous complétez cela – nous aurons dépensé environ 120 millions de livres sterling tout au long du verrouillage. »

M. Cobbold a déclaré que bien que PureGym ait bénéficié de paiements de congés et de congés de location, la société avait vu « relativement peu » le soutien du gouvernement.

Il veut que les gymnases rouvrent le plus tôt possible, et a déclaré: «Cela a été une période extrêmement difficile. C’est pourquoi nous avons fait valoir au gouvernement que nous devrions pouvoir rouvrir.

«Nous avons démontré que les gymnases sont sûrs et que nous pouvons apporter une contribution massive à la santé de la nation – physique et mentale – et c’est pourquoi nous tenons à ouvrir idéalement aux côtés du commerce non essentiel.

« Des millions de personnes dans le pays considèrent nos gymnases comme un service essentiel à leur santé et à leur bien-être. »

Mais lorsque des entreprises non essentielles ouvrent, M. Cobbald a averti que ce ne serait pas une bonne nouvelle avec les entreprises confrontées à des coûts croissants.

Il a dit: « Il y a un futur jour de jugement qui arrive sur la piste. »