Les fermetures de Disney World et Universal arrêtent le tourisme à Orlando à l’approche de Milton

ORLANDO, Floride — Le tourisme à Orlando s’est rapidement arrêté mercredi, l’aéroport principal et au moins trois parcs à thème et autres entreprises étant sur le point de fermer leurs portes. fermerlaissant les résidents et les visiteurs de Floride fuir Ouragan Milton se cacher dans les hôtels de la région.

Milton, qui devrait débarquer tard mercredi ou tôt jeudi comme une tempête majeuremenaçait de gâcher les vacances de dizaines de milliers de touristes venus à Orlando pour visiter Walt Disney World, Universal Orlando et SeaWorld, ou participer aux festivités d’octobre comme les Halloween Horror Nights d’Universal. Disney et Universal devaient fermer mercredi après-midi tandis que SeaWorld n’ouvrait pas du tout. Tous devraient rester fermés jeudi.

L’aéroport international d’Orlando, le septième plus fréquenté du pays et le plus fréquenté de Floride, a cessé ses activités mercredi matin.

Les fermetures ont tempéré les attentes de certains touristes tandis que la tempête imminente a suscité une certaine anxiété chez d’autres.

Linda et Bob Shaffer, du nord-est de la Pennsylvanie, ont déclaré qu’ils avaient fait des provisions de pizza, de beurre de cacahuète, de boissons, de lampes de poche et d’un jeu de cartes dans leur appartement de location. Ils ont décidé de se promener dans les lieux de divertissement du complexe quelques heures avant de prévoir de se terrer pendant l’ouragan.

« Nous ne faisons que tuer le temps jusqu’à ce que nous devions nous regarder pendant les prochaines 24 heures », a déclaré Linda Shaffer.

Pendant ce temps, le temps détrempé n’a pas découragé Serena Hedrick ou son fils de 16 ans, Corey, alors qu’ils se dirigeaient vers Universal Studios mercredi. Corey s’était inquiété de ce qui pourrait arriver lors de leur premier ouragan, mais a été réconforté par la promesse de leur hôtel de films en continu, d’activités pour les enfants et de nourriture.

« C’est comme ça », a déclaré Serena Hedrick.

La famille Osborne est partie de Memphis deux jours plus tôt afin de pouvoir passer près de deux jours dans les parcs à thème avant l’arrivée de Milton. Alexander Osborne a déclaré que d’autres membres de sa famille avaient décidé de ne pas se joindre à l’équipe à cause de la tempête, mais qu’il ne craignait pas de subir son premier ouragan.

« Ce n’est pas dangereux d’être ici maintenant, et je veux passer du temps et profiter de ce que nous pouvons parce que nous allons être dans nos chambres d’hôtel pour les prochains jours », a-t-il déclaré.

Nicholas Gutowski, 15 ans, a déclaré qu’il faisait confiance aux infrastructures de Disney dans l’hôtel où lui et sa sœur séjournaient.

« C’est vraiment effrayant, mais Disney a une alimentation de secours », a-t-il déclaré.

Originaires du Texas mais vivant actuellement au Tennessee, Gutowski et sa sœur, Joy Blackburn, 26 ans, ont effectué deux visites de parcs à thème Disney en une seule journée, sachant que le temps s’écoulait avant la fermeture des parcs à thème.

Alors que les visiteurs du parc à thème se pressaient encore quelques heures mercredi, les travailleurs d’un parking à Universal Orlando se sont embrassés et se sont souhaité bonne chance dans les heures précédant l’arrivée de Milton.

La région d’Orlando est la destination la plus visitée des États-Unis grâce à Disney World, Universal et d’autres attractions, attirant 74 millions de touristes l’année dernière seulement.

Les célébrations liées à Halloween ont également fait d’octobre l’une des périodes les plus chargées et les plus lucratives pour les parcs à thème.

Même si Disney ferme rarement ses portes, ses hôtels sont souvent des refuges pour les résidents côtiers fuyant les tempêtes. Une vérification du système de réservation en ligne de Disney World mardi n’a révélé aucun poste vacant.

___

Suivez Mike Schneider sur la plateforme sociale X : @MikeSchneiderAP.