Les fermetures de billetteries ferroviaires nous mettent sur la voie de l’isolement social | Des lettres

Gaby Hinsliff plaide pour la préservation de la « connexion humaine » dans nos vies publiques (Les gens ont parlé – et ils veulent parler à de vrais humains vivants, pas à une application en libre-service pour les billets de train, 28 juillet). Parallèlement à la perte de visages humains, l’automatisation rapide entraîne également, de plus en plus, une perte d’humanité – ces codes de comportement qui reconnaissent les sensibilités et les besoins de ceux avec qui nous interagissons.

Alors que nous nous empressons de traiter toute interaction humaine comme transactionnelle, dans un sens commercial, ironiquement, la dimension humaine que le commercialisme maltraite devient un facteur qu’il utilise pour obtenir un avantage sur le marché, car il n’y a jamais eu d’époque où le service client et les retours d’information ont été aussi importants. en demande.

Mais il y a une ironie encore plus significative, bien qu’inavouée et amère, dans notre précipitation à nous passer du travail humain : dans un monde où nous épuisons activement ses ressources naturelles, la seule « ressource » qui est abondante, ce sont les gens. N’en voyons-nous pas l’avantage?

Paul McGilchrist

Cromer, Norfolk

Gaby Hinsliff a raison, jusqu’à un certain point : nous sommes des animaux sociaux, et notre développement intellectuel et notre santé mentale dépendent d’interactions sociales régulières – banales –, en personne. Recherche a montré que les médias sociaux ne sont pas un substitut.

La mauvaise santé mentale à long terme et de faible intensité qui affecte un nombre croissant de la population en âge de travailler est principalement un symptôme d’isolement. Chaque nouvelle application pour smartphone, caisse libre-service et service de livraison de malbouffe aggrave notre santé collective et finira par nous appauvrir et nous affaiblir. Il ne s’agit pas seulement d’acheter des billets de train : il s’agit du but et de la nécessité de la société pour les êtres humains.

Michel Heaton

Warminster, Wiltshire

Quand j’étais enceinte de huit mois et demi, j’ai voyagé en train de Londres au mariage d’un ami dans les Highlands écossais. Sur le chemin du retour, le train s’est arrêté dans la ville de Pitlochry et une annonce a été faite : nous nous arrêterions ici pendant 10 minutes. J’ai décidé d’aller faire une petite promenade le long de la plate-forme. Instantanément, les portes du train se sont fermées derrière moi et il s’est éloigné – avec mon mari endormi, mon téléphone, mon portefeuille, etc. à l’intérieur. J’ai couru après lui en frappant à la fenêtre mais il a continué sa route vers le sud. J’ai regardé autour de moi et il n’y avait pas une autre âme sur la plate-forme.

Alors que je réfléchissais si je devais rire ou pleurer, je me dirigeai vers la billetterie, espérant contre tout espoir qu’il pourrait y avoir quelqu’un (c’était un dimanche). Miraculeusement, il y en avait. Il a contacté par radio Scottish Rail pour confirmer que la mauvaise annonce avait été faite, et ils ont accepté de payer un taxi pour Perth et d’informer mon mari d’y descendre.

Alors que je me demande parfois à quoi aurait pu ressembler ma nouvelle vie de mère célibataire à Pitlochry, je suis plutôt contente que la billetterie ait été pourvue en personnel.

Abby Sémple

Londres

Bien sûr, Gaby Hinsliff a raison de dire que la fermeture des guichets dans les gares est injuste pour les personnes incapables ou réticentes à utiliser les installations ou les machines en ligne, et en effet tout passager ayant besoin de conseils ou d’aide.

Mais c’est plus qu’un simple inconvénient. Les gares abandonnées et désolées seront potentiellement dangereuses, menaçant la sécurité des femmes et des enfants voyageant seuls. Toutes les coupures sont une attaque contre les femmes.

Angela Chanteuse

Cambridge