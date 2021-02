Les fermetures dans la péninsule ibérique rendent la vie difficile aux frontaliers

Depuis le 31 janvier, les frontières du Portugal avec l’Espagne ont été fermées en raison de la troisième vague de la pandémie COVID-19.

Les travailleurs frontaliers sont autorisés à passer, mais seuls huit postes frontaliers sont ouverts en permanence et sept autres ne le sont que quelques heures en semaine.

Le pont international qui relie Vila Nova de Cerveira et Tomiño – au nord de la péninsule ibérique – est l’un des points de passage fermés.

D’une longueur de 400 mètres, le pont de l’amitié permet aux frontaliers de rejoindre leur domicile en quelques minutes. Mais avec sa fermeture, ils doivent maintenant parcourir des dizaines de kilomètres de plus pour traverser l’un des points frontaliers ouverts et attendre dans une file d’attente.

Carlos Simões est l’un des milliers de travailleurs touchés. Il vit en Galice mais travaille pour une entreprise basée de l’autre côté de la frontière, à Vila Nova de Cerveira au Portugal.

« Auparavant, le trajet entre la maison et mon lieu de travail prenait 5 ou 6 minutes, car il ne fait que 5 ou 6 kilomètres. Maintenant, je fais 30 kilomètres dans chaque sens – il me faut presque une heure pour faire un aller simple – et une heure de plus pour rentrer. Cela signifie plus de dépenses avec le véhicule et de stress. «

Cependant, deux voyages par jour ne sont pas tout pour Carlos. En tant que chauffeur de camion, il doit traverser la frontière au moins six fois par jour et doit parfois attendre une heure dans une file d’attente.

Les maires de 26 municipalités portugaises et galiciennes ont protesté contre la fermeture, dont Fernando Nogueira, maire de Vila Nova de Cerveira Mayor.

« Cette fermeture des frontières a eu un impact dramatique sur nos municipalités, car, comme on le sait, cette frontière de seulement 70 kilomètres a un mouvement énorme, représente 50% ou plus du trafic de marchandises et de personnes entre le Portugal et l’Espagne et donc, entre le Portugal et l’Europe par voie terrestre. «

Les autorités portugaises et galiciennes ont demandé une assistance politique et économique à la Commission européenne. Ils disent que l’un des piliers de l’UE – l’Europe sans frontières – est en jeu.