Les fermes urbaines de Hong Kong Sprout Gardens in Sky

La tête dans les nuages ​​et les mains dans le sol, un groupe d’employés de bureau s’affaire à récolter les fruits de leur travail sur le toit d’un gratte-ciel de Hong Kong. Invisible pour ceux qui se trouvent en dessous, un vaste jardin de radis, de carottes et de rhubarbe s’épanouit au sommet de la tour Bank of America de 150 mètres de haut, un contraste saisissant et coloré avec les nuances monotones de béton, d’acier et de verre du quartier financier de la ville .

La ferme fait partie des plus de 60 qui ont germé à travers la ville en manque d’espace depuis 2015 – sur des héliports désaffectés, des toits de centres commerciaux et des terrasses publiques – grâce à des initiatives comme Rooftop Republic, une entreprise sociale locale qui promeut l’agriculture urbaine.

Le cofondateur Andrew Tsui considère les fermes sur les toits comme un moyen pour les gens de se reconnecter à la façon dont des aliments durables peuvent être produits dans ce qu’il appelle le « mode de vie urbain des nouilles instantanées » qui voit tant de déchets.

« Ce que nous cherchons, c’est vraiment comment identifier les espaces sous-utilisés de la ville et mobiliser les citoyens, les gens, pour qu’ils se renseignent sur la nourriture », a déclaré à l’AFP cet homme de 43 ans lors d’une inspection brutale du site du jardin du gratte-ciel.

Tsui pense que les Hongkongais doivent rétablir une relation avec ce qu’ils mangent qui a été rompue « depuis que nous avons commencé à sous-traiter notre nourriture et à dépendre tellement de la production industrialisée ».

Des tas de déchets alimentaires

Selon les statistiques du gouvernement, Hong Kong jette quelque 3 500 tonnes de déchets alimentaires par jour, soit l’équivalent de 250 bus à impériale. Moins d’un quart est recyclé.

Et environ 90 pour cent de la nourriture consommée par les 7,5 millions d’habitants de la ville est importée, principalement de Chine continentale.

Mais alors que Hong Kong est l’un des endroits les plus densément peuplés de la planète, il existe encore un espace considérable pour cultiver des aliments localement.

Tsui a déclaré que quelque sept millions de mètres carrés de superficie cultivable sont actuellement cultivés. Mais plus de six millions de mètres carrés sur les toits de la ville restent inutilisés.

« Nous pourrions donc avoir le potentiel de doubler l’offre de terres pour cultiver des aliments », a-t-il déclaré.

« Le défi pour nous est de concevoir l’agriculture urbaine comme un mode de vie à intégrer dans notre quotidien », a-t-il ajouté. « Et la première étape pour cela, bien sûr, est d’être accessible. »

Pour intégrer les fermes urbaines dans les plans des immeubles de bureaux, Rooftop Republic collabore étroitement avec des architectes, des promoteurs et des gestionnaires immobiliers.

De grandes entreprises s’y engagent.

En plus du jardin Bank of America, financé par le géant du conseil immobilier JLL, le géant bancaire singapourien DBS s’est associé à Rooftop Republic pour créer une académie qui organise des ateliers pour les débutants ainsi que des cours professionnels.

« À Hong Kong, la plupart des gens se concentrent sur la valeur commerciale des propriétés. Mais nous voulons promouvoir le concept de durabilité », a déclaré Eric Lau, directeur principal de la gestion immobilière du groupe.

Nouvelles compétences

Les agriculteurs urbains affirment que les projets contribuent également à renforcer l’esprit communautaire parmi ceux qui cultivent les cultures.

Après avoir pris sa retraite de la fonction publique, Lai Yee-man a déclaré qu’elle s’était tournée vers l’agriculture pour se connecter avec la nature et ses voisins.

La femme de 60 ans a d’abord appris des techniques et des astuces auprès de professionnels pour développer sa parcelle agricole dans la région des Nouveaux Territoires de Hong Kong, une zone rurale proche de la frontière avec la Chine continentale.

Mais maintenant, elle transmet ses connaissances à d’autres résidents qui travaillent au Sky Garden, une installation de 1 200 mètres carrés au sommet d’un centre commercial.

Les résidents y cultivent des fleurs comestibles et des arbres fruitiers et peuvent assister à des cours de style de vie comme le jardinage conscient.

« Les gens attachent une plus grande importance à leur santé maintenant, ils achèteront des aliments biologiques », a déclaré Lai.

« Ici, nous leur apprenons à ne pas gaspiller… et à chérir leur nourriture », a-t-elle expliqué, ajoutant que la majorité de ce que la ferme du centre commercial cultive va aux banques alimentaires locales.

Tsui reconnaît que peu de jeunes Hongkongais sont actuellement intéressés à apprendre à cultiver des aliments.

Mais les plus jeunes sont souvent préoccupés par l’environnement et le changement climatique, donc l’opportunité de générer de l’enthousiasme est là pour saisir.

« Si le codage est l’ensemble des compétences à apprendre pour le 21e siècle, cultiver sa propre nourriture est une nouvelle compétence nécessaire que nous devons tous apprendre pour assurer une planète régénérative et verte », a-t-il déclaré.

