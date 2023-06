Les fermes de contenu de nouvelle génération utilisent du texte généré par l’IA pour créer des sites Web indésirables

Le produit publicitaire programmatique de Google, appelé Google Ads, est la plus grande bourse et a rapporté 168 milliards de dollars en revenus publicitaires l’année dernière. La société a été critiquée pour avoir diffusé des publicités sur des fermes de contenu dans le passé, même si son propres politiques interdire aux sites de placer des annonces diffusées par Google sur des pages présentant du « contenu généré automatiquement par du spam ». Environ un quart des sites signalés par NewsGuard présentaient des publicités programmatiques de grandes marques. Sur les 393 annonces de grandes marques trouvées sur les sites générés par l’IA, 356 ont été diffusées par Google.

« Nous avons des règles strictes Stratégies qui régissent le type de contenu pouvant être monétisé sur notre plate-forme », a déclaré Michael Aciman, responsable des communications politiques pour Google, au MIT Technology Review dans un e-mail. « Par exemple, nous n’autorisons pas la diffusion d’annonces à côté de contenu nuisible, de spam ou de contenu de faible valeur, ou de contenu qui a été uniquement copié à partir d’autres sites. Lors de l’application de ces politiques, nous nous concentrons sur la qualité du contenu plutôt que sur la façon dont il a été créé, et nous bloquons ou supprimons les publicités de la diffusion si nous détectons des violations. »

La plupart des bourses d’annonces et des plates-formes ont déjà des politiques contre la diffusion d’annonces sur des fermes de contenu, mais elles « ne semblent pas appliquer ces politiques de manière uniforme » et « beaucoup de ces bourses d’annonces continuent de diffuser des annonces sur [made-for-advertising] sites même s’ils semblent enfreindre les politiques de qualité », déclare Krzysztof Franaszek, fondateur de Adalytiqueune société d’investigation numérique et de vérification des publicités.

Google a déclaré que la présence de contenu généré par l’IA sur une page n’est pas une violation inhérente. « Nous reconnaissons également que les acteurs malveillants modifient constamment leur approche et peuvent tirer parti de la technologie, telle que l’IA générative, pour contourner nos politiques et nos systèmes d’application », a déclaré Aciman.

Une nouvelle génération de sites de désinformation

NewsGuard affirme que la plupart des sites générés par l’IA sont considérés comme « de mauvaise qualité » mais « ne diffusent pas de fausses informations ». Mais la dynamique économique des fermes de contenu incite déjà à la création de sites Web clickbaity qui sont souvent criblés de déchets et de désinformation, et maintenant que les IA peuvent faire la même chose à plus grande échelle, cela menace d’exacerber le problème de la désinformation.

Par exemple, un site écrit par l’IA, MedicalOutline.com, contenait des articles diffusant des informations erronées sur la santé avec des titres tels que « Le citron peut-il guérir l’allergie cutanée? » « Quels sont 5 remèdes naturels pour le TDAH ? » et « Comment pouvez-vous prévenir le cancer naturellement? » Selon NewsGuard, des publicités de neuf grandes marques, dont la banque Citigroup, le constructeur automobile Subaru et la société de bien-être GNC, ont été placées sur le site. Ces annonces ont été diffusées via Google.

Adalytics a confirmé à MIT Technology Review que les annonces sur Medical Outline semblaient être placées via Google à partir du 24 juin. Nous avons contacté Medical Outline, Citigroup, Subaru et GNC pour obtenir des commentaires au cours du week-end, mais les marques n’ont pas encore répondu.

Après que MIT Technology Review ait signalé les annonces sur Medical Outline et d’autres sites à Google, Aciman a déclaré que Google avait supprimé les annonces de la diffusion sur de nombreux sites « en raison de violations généralisées des règles ». Les publicités étaient toujours visibles sur Medical Outline au 25 juin.