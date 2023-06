Les fermes de contenu de nouvelle génération utilisent du texte généré par l’IA pour créer des sites Web indésirables

Selon un nouveau rapport de NewsGuard, exclusivement partagé avec MIT Technology Review. Cela signifie que les annonceurs de premier ordre et les grandes marques financent essentiellement la prochaine vague de fermes de contenu, probablement à leur insu.

NewsGuard, qui évalue la qualité des sites Web, a trouvé plus de 140 grandes marques faisant de la publicité sur des sites utilisant du texte généré par l’IA qu’il considère comme « peu fiables », et les publicités qu’ils ont trouvées proviennent de certaines des entreprises les plus reconnues au monde. 90 % des annonces des grandes marques ont été diffusées via la technologie publicitaire de Google, malgré les propres politiques de l’entreprise qui interdisent aux sites de placer des annonces diffusées par Google sur des pages avec du « contenu généré automatiquement par du spam ».

Le stratagème fonctionne parce que la publicité programmatique permet aux entreprises d’acheter des spots publicitaires sur Internet sans surveillance humaine : des algorithmes enchérissent sur des emplacements pour optimiser le nombre de globes oculaires pertinents susceptibles de voir cette publicité. Avant même que l’IA générative n’entre en scène, environ 21 % des impressions d’annonces ont eu lieu sur des sites Web indésirables « conçus pour la publicité »gaspillant environ 13 milliards de dollars chaque année.

Désormais, les gens utilisent l’IA générative pour créer des sites qui captent l’argent publicitaire. NewsGuard a suivi plus de 200 « sites d’actualités et d’informations non fiables générés par l’IA » depuis avril 2023, et la plupart semblent chercher à tirer profit de l’argent publicitaire d’entreprises souvent réputées.

NewsGuard identifie ces sites Web en utilisant l’IA pour vérifier s’ils contiennent du texte qui correspond aux messages d’erreur standard des grands modèles de langage comme ChatGPT. Ceux signalés sont ensuite examinés par des chercheurs humains.

La plupart des créateurs de sites Web sont complètement anonymes, et certains sites proposent même de fausses biographies et photos de créateurs générées par l’IA.

Comme me l’a dit Lorenzo Arvanitis, chercheur chez NewsGuard, « C’est juste un peu le nom du jeu sur Internet. » Souvent, des entreprises parfaitement bien intentionnées finissent par payer pour du contenu indésirable, et parfois inexact, trompeur ou faux, car elles sont si désireuses de rivaliser pour attirer l’attention des utilisateurs en ligne. (De bonnes choses ont déjà été écrites à ce sujet.)

La grande histoire ici est que l’IA générative est utilisée pour dynamiser tout ce stratagème, et il est probable que ce phénomène « va devenir encore plus répandu à mesure que ces modèles de langage deviennent plus avancés et accessibles », selon Arvanitis.

Et bien que nous puissions nous attendre à ce qu’elle soit utilisée par des acteurs malveillants dans des campagnes de désinformation, nous ne devons pas négliger la conséquence moins dramatique mais peut-être plus probable de l’IA générative : d’énormes quantités d’argent et de ressources gaspillées.

Quoi d’autre je lis

Chuck Schumer, le leader de la majorité au Sénat au Congrès américain, a dévoilé un plan de régulation de l’IA dans un discours mercredi dernier, affirmant que l’innovation devrait être «l’étoile polaire» de la législation. Le président Biden aussi rencontré des experts en IA à San Francisco la semaine dernière, dans un autre signal qu’une action réglementaire pourrait être imminente, mais je ne retiens pas mon souffle.

Les campagnes politiques utilisent l’IA générative, déclenchant la sonnette d’alarme sur la désinformation, selon cette belle vue d’ensemble du New York Times. « Les experts politiques craignent que l’intelligence artificielle, lorsqu’elle est mal utilisée, puisse avoir un effet corrosif sur le processus démocratique », écrivent les journalistes Tiffany Hsu et Steven Lee Myers.

La semaine dernière, le conseil de surveillance de Meta a émis des recommandations contraignantes sur la manière dont l’entreprise modère le contenu autour de la guerre. L’entreprise devra fournir des informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles le matériel est laissé ou retiré, et conserver tout ce qui documente les violations des droits de l’homme. Meta doit également partager cette documentation avec les autorités, le cas échéant. Alexa Koenig, directrice exécutive du Centre des droits de l’homme, a écrit une analyse pointue pour Tech Policy Press expliquant pourquoi c’est en fait un gros problème.

Ce que j’ai appris cette semaine

La science sur la relation entre les médias sociaux et la santé mentale des adolescents est encore assez compliquée. Il y a quelques semaines, Kaitlyn Tiffany à l’Atlantic a écrit une fonctionnalité vraiment approfondie, passant en revue les recherches existantes, et parfois contradictoires, dans le domaine. Les adolescents connaissent en effet une forte augmentation des problèmes de santé mentale aux États-Unis, et les médias sociaux sont souvent considérés comme un facteur contributif à la crise.

La science, cependant, n’est pas aussi claire ou éclairante que nous pourrions l’espérer, et exactement comment et quand les médias sociaux causent des dommages n’est pas encore bien établi dans la recherche. Tiffany écrit qu' »une décennie de travail et des centaines d’études ont produit un mélange de résultats, en partie parce qu’ils ont utilisé un mélange de méthodes et en partie parce qu’ils essaient d’arriver à quelque chose d’insaisissable et de compliqué ». Il est important de noter que « les effets des médias sociaux semblent dépendre beaucoup de la personne qui les utilise ».