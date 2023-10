Les fermes de citrouilles sont une grosse affaire dans le comté de Will – Shaw Local

L’Illinois est l’un des principaux États producteurs de citrouilles du pays, et les fermes de citrouilles locales font leur part pour maintenir ces statistiques à un niveau élevé et bien plus encore pour la saison toujours croissante des plaisirs d’automne.

L’agrotourisme est une activité importante dans la région en octobre. Les fermes offrent tout, depuis les parcelles évidentes de cueillette de citrouilles jusqu’à la musique live, les plats préférés de l’automne, les promenades en train et les événements spéciaux en soirée pour les adultes.

Noreen Dollinger, propriétaire de Ferme familiale Dollinger à Channahon, a commencé à cultiver des citrouilles dans sa ferme historique en 1989 avec son mari, John.

« Pour bien faire quelque chose, il faut de la patience et de l’attention », a déclaré Dollinger. « C’est un processus. »

Cela inclut la culture des citrouilles.

Chaque année, a déclaré Dollinger, ils cultivent des citrouilles sur environ 20 acres de terres agricoles – produisant environ 10 tonnes de citrouilles par acre « si vous avez une bonne année » – que les visiteurs de la ferme peuvent acheter.

Ce projet est devenu une ferme de destination d’automne à part entière qui comprend un labyrinthe de maïs, un tas de foin, des aires de jeux avec des bacs à maïs, des animaux de la ferme, une promenade contée et une étable à abeilles, tous gratuits.

Le week-end, la ferme propose des promenades en train, des promenades en foin et du maquillage moyennant des frais supplémentaires.

Le vendredi, de 10 heures à 13 heures, Dollinger a déclaré : « Nous dirigeons le train et proposons du maquillage. Il n’y a pas autant de monde que le week-end, c’est donc une bonne opportunité pour les personnes avec de jeunes enfants de venir.

Les promenades en train sont un incontournable de la ferme familiale Dollinger à Channahon. (Photo soumise)

Grâce à une application, les visiteurs peuvent écouter des informations sur les bâtiments historiques de la propriété, qui comprennent une étable à mulets, une taverne, une laiterie et une cuisine d’été.

«Nous possédons également de nombreuses machines agricoles anciennes», a déclaré Dollinger. « Notre ferme est vraiment très belle. Il est situé en contrebas d’une colline et nous avons beaucoup d’arbres. C’est agréable de pouvoir le partager avec d’autres.

Cette période de l’année est très spéciale pour Dollinger.

«J’aime voir les enfants venir courir, jouer et passer un bon moment», a-t-elle déclaré.

Fermes de baies de Bronk

À Plainfield, Jennifer Bronk, propriétaire de Fermes de baies de Bronka déclaré : « Nous sommes une ferme familiale pittoresque nichée au milieu d’un quartier résidentiel. »

Bronk a démarré la ferme en 2012 avec son mari, Kevin Veen.

Cependant, la ferme appartient à la famille Bronk depuis cinq générations.

« Il y a douze ans, la ferme n’était qu’un champ de maïs », a déclaré Bronk. « Après le décès de mon père, nous nous sommes demandé quoi faire de la terre. Nous avons décidé d’en faire une destination familiale. »

Désormais, la ferme offre une entrée gratuite et propose des activités hebdomadaires d’artisanat et des heures du conte pour les enfants, une jardinerie ainsi que des chèvres et des poulets résidents.

« Nous avons une grande sélection de mamans et de jardinières d’automne », a déclaré Bronk. « Ce qu’il ne faut pas manquer, ce sont nos pommes gourmandes au caramel. Nous utilisons nos propres pommes fraîches et mon mari et moi préparons du caramel à partir de rien. Nous proposons également des tartes et des biscuits faits maison, des œufs et des produits frais de la ferme.

De plus, les visiteurs peuvent se rendre au champ de citrouilles « auto-cueillette » et faire une promenade en foin (moyennant un coût supplémentaire).

Bronkberry Farm a organisé un événement d’automne annuel gratuit pendant le week-end, qui comprenait des vendeurs d’artisanat et de nourriture, ainsi que du maquillage et de la peinture de citrouilles pour les enfants.

La famille Esparza sort du labyrinthe de maïs du labyrinthe de maïs de Konow le samedi 30 septembre 2023 à Homer Glen. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Le labyrinthe de maïs de Konow

Le labyrinthe de maïs de Konow à Homer Glen est connue pour ses deux labyrinthes de maïs.

« L’un est plus petit et conçu pour que les jeunes enfants puissent naviguer. Le plus grand a un thème de tracteur et de silo et mesure plus de 16 km de long », a déclaré Jenna Pavlicka de Konow’s.

Les invités peuvent utiliser leur téléphone avec un code QR pour suivre leurs progrès, a-t-elle déclaré.

« Nous avons des gens qui viennent le diriger chaque année en essayant de battre leurs temps des années précédentes », a déclaré Pavlicka.

De plus, Konow’s possède des chèvres, des canards, des vaches et « une maman cochon et ses 10 bébés cette année », a déclaré Pavlicka.

Pour ceux qui aiment bouger, Konow’s propose également des promenades en foin, une promenade en vache, un train de citrouilles, des coussins gonflables et une aire de jeux en paille.

« Tout est inclus dans l’entrée, à l’exception des jeux et de la nourriture », a déclaré Pavlicka.

Amoy Perez, 1 an, choisit sa citrouille dans le champ de citrouilles du labyrinthe de maïs de Konow le samedi 30 septembre 2023 à Homer Glen. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Le week-end, il y a des food trucks, des camions de vin et de bière et des groupes live.

« Les événements du week-end incluent également des événements d’adoption de sauvetage d’animaux de compagnie et des expositions de chauves-souris », a déclaré Pavlicka.

Le 5 novembre, Konow’s ouvrira ses portes pour un événement exclusif destiné aux anciens combattants de la région.

« Les vendeurs de nourriture locaux donnent de la nourriture et nous faisons venir la garde des couleurs », a déclaré Pavlicka. « Enfin, plus de 550 anciens combattants sont venus avec leurs familles. »

Ferme Cottonwood de Siegel

Le fils de 4 ans de Kaity Siegel-Grimmenga marque la cinquième génération de la famille Siegel, qui possède et exploite l’entreprise âgée de plus de 100 ans. Ferme Cottonwood de Siegel sur Weber Road à Lockport.

« Les gens le verront se promener dans la ferme avec son propre talkie-walkie », gardant ainsi un aperçu de ce qui se passe et de ce qui nécessite une attention particulière, a-t-elle déclaré. « Nous organisons le Pumpkin Fest depuis 1990, mais la ferme est ici depuis 1909. Il y a beaucoup d’histoire ici. »

En tant que directeur général de l’événement de Siegel, Siegel-Grimmenga a déclaré que les visiteurs peuvent faire un tour en chariot ou en camion militaire jusqu’au champ de citrouilles et cueillir leur propre citrouille directement sur la vigne.

Ce n’est que l’une des 45 attractions et activités dont les visiteurs de Siegel’s Cottonwood Farm peuvent profiter pour un prix d’entrée.

Siegel-Grimmenga a partagé que plusieurs nouvelles attractions pour cette année comprennent une aire de jeux avec un tracteur John Deere, un bulldozer, une balançoire en corde et des balançoires inspirantes.

La ferme Cottonwood de Siegel sur Weber Road à Lockport est une destination de séjour principale pour les familles à l’automne depuis des générations. (Christine Muilenburg)

Ce sera la deuxième année pour Cottonwood Railroad.

« [It’s] une piste d’un kilomètre de long qui ramène les visiteurs dans le temps. Je dis aux parents que s’ils cherchent une activité relaxante à faire pendant environ 10 minutes à la ferme, prenez le train », a déclaré Siegel-Grimmenga.

« Le labyrinthe de maïs de cette année est Super Mario Bros. » dit-elle. « Notre petit labyrinthe est Spookley and Friends, qui comprend un message anti-intimidation, que nous diffusons chaque année.

Une autre attraction populaire est le toboggan de montagne de 150 pieds de Siegel.

Siegel’s propose également de nombreux animaux de la ferme, sept aires de jeux différentes pour les enfants, des jeux et de la nourriture.

Ferme de citrouilles de Bengston

Ce qui a commencé par amener les visiteurs dans un champ de citrouilles sur des promenades en foin est devenu une destination à part entière pour les fermes de citrouilles. Ferme de citrouilles de Bengston.

Scott Bengston a déclaré que son père et son grand-père ont placé une annonce dans un journal en 1981, « qui a reçu un très bon écho, et ils sont partis de là ».

Déménageant à leur emplacement actuel à Homer Glenn en 1988, Bengston et sa famille perpétuent la tradition d’amener les visiteurs à la ferme de divertissement, qui comprend désormais 13 manèges modernes, un trajet en train, des animaux de grange, un zoo pour enfants et une grange hantée pour un. prix d’admission.

Bien que la ferme ne soit ouverte au public que pendant deux mois, Bengston a déclaré que son entretien était un travail à longueur d’année.

Bengston a déclaré que le personnel commence à travailler lorsque le temps hivernal se lève pour que tout soit prêt pour les visiteurs d’automne.

Il y a un grand nombre d’animatroniques construits en interne, a-t-il déclaré, donc « ce sont les choses sur lesquelles nous travaillons pendant l’intersaison. Et nous essayons d’ajouter une nouvelle attraction chaque année.

« Nous avons essayé de garder intactes nos attractions d’origine afin que les gens qui sont venus ici étant enfants puissent revenir et amener leurs propres enfants », a déclaré Bengston. « Tous les ajouts que nous avons réalisés à côté de la propriété d’origine. »

Si vous allez

Fermes Dollinger

7420 E. Hansel Road, Channahon

Site web: https://dollingerfarms.com

Horaires : de 10h à 18h tous les jours

Ferme de citrouilles de Bengtson

13341 Ouest, 151e rue, Homer Glen

Site web: Champ de citrouilles et festival d’automne de Bengtson | La ferme préférée des États-Unis (pumpkinfarm.com)

Horaires : de 11h à 20h30 du lundi au jeudi, de 11h à 20h30 le vendredi ; 10h à 20h30 samedi, dimanche et Columbus Day.

Le labyrinthe de maïs de Konow

16849, chemin S. Cedar, Homer Glen

Site web: https://www.konowscornmaze.com

Horaires : de 10h à 19h le dimanche, de 10h à 20h le lundi, de 15h à 20h le mardi et de 10h à 20h du mercredi au samedi

Ferme Cottonwood de Siegel

17250, chemin Weber, Lockport

Site web: notrefermedecitrouilles.com

Horaires : de 10h à 18h tous les jours

Fermes de baies de Bronk

18061, chemin S. Bronk , Champlain

Site web: https://bronkberryfarms.com

Horaires : de 9h à 18h du mardi au dimanche