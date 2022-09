Les fermes américaines gaspillent beaucoup d’eau – mais cette technologie d’irrigation pourrait aider

L’ouest des États-Unis connaît les deux décennies les plus sèches depuis au moins 1 200 ans. La méga-sécheresse a particulièrement affecté l’agriculture, qui absorbe environ 70 % de l’eau douce mondiale, selon l’US Geological Survey. Mais l’amélioration de l’efficacité de l’irrigation et l’intégration de la technologie pourraient aider à renverser la tendance dans la gestion d’une ressource de plus en plus rare.

“Je pense que l’agriculture et la technologie vont aller de pair à l’avenir”, prédit le PDG d’Iron Ox, Brandon Alexander.

CNBC s’est entretenu avec plusieurs entreprises qui s’efforcent de réduire le gaspillage d’eau dans l’agriculture et d’aider à maintenir la production alimentaire dans un avenir où les climats extrêmes seront plus courants.

