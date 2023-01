Les fenêtres du train de Singapour s’assombrissent automatiquement près des blocs résidentiels, Internet intrigué

Le train de Singapour aveugle automatiquement les fenêtres en traversant des blocs résidentiels ; Montre

Un clip d’un train qui aveugle automatiquement les fenêtres lorsqu’il passe près d’un immeuble résidentiel a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Ce train à l’allure futuriste est le Bukit Panjang Light Rail Transit (LRT) de Singapour, également appelé le premier train léger du pays, selon le site officiel de Singapore Trains (SGTrains). Tout en expliquant les vitres embués du train, SG Trains a souligné comment cette caractéristique unique a attiré l’attention d’innombrables internautes à travers le monde.

La caractéristique novatrice du train a été introduite pour protéger la vie privée des citoyens qui vivent à côté de la ligne du TLR. Ainsi, lorsque le véhicule de transport en commun s’approche d’un immeuble résidentiel, ses vitres s’embuent automatiquement. La vidéo du véhicule devenue virale sur Twitter montre le train à l’allure futuriste en mouvement, mais lorsqu’il s’approche à proximité d’un immeuble résidentiel, les fenêtres sont aveuglées pendant quelques secondes. Pendant ce temps, lorsque le véhicule est passé devant le bâtiment, les fenêtres sont automatiquement redevenues normales. L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip a déclaré: “Un train à Singapour avec des fenêtres qui s’aveuglent automatiquement lors du passage de blocs résidentiels.” Regardez la vidéo ici :

La vidéo virale a déjà amassé plus de trente et un mille vues et des centaines de likes sur le site de micro-blogging. La caractéristique unique des transports en commun en a laissé beaucoup étonnés, mais certains n’en comprenaient pas non plus la nécessité.

Un utilisateur a déclaré que l’innovation était “Trop belle pour y croire”.

Un autre a demandé: “Je ne comprends pas, pourquoi ils ont intégré cela?”

Pendant ce temps, un utilisateur a proposé une solution rentable pour résoudre le problème de confidentialité : « Fermez simplement les stores de votre bâtiment la nuit. Problème résolu.”

Tout en expliquant l’itinéraire du train fascinant, les trains SG ont déclaré que les trains circulent sur une voie de guidage surélevée exclusive. Ce qui les rend plus uniques, c’est qu’ils sont équipés de pneus en caoutchouc et qu’ils font moins de bruit pendant leur fonctionnement. « Ces trains circulent sur une voie de guidage surélevée exclusive, non gênée par la circulation routière et piétonne. Comparés aux trains MRT à roues métalliques, ces trains APM sont équipés de pneus en caoutchouc et sont relativement silencieux pendant les opérations », ont-ils déclaré.

Que pensez-vous de la mise à jour innovante ?

