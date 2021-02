Le ciel est la limite pour les candidats retenus. – Nasa / Rex

L’Agence spatiale européenne fait de la publicité pour les astronautes pour la première fois en 11 ans et souhaite en particulier que les femmes postulent pour des emplois hors du commun.

L’organisation, qui se consacre à l’exploration spatiale, a déclaré qu’elle souhaitait «élargir la diversité des genres dans nos rangs».

Le Royaume-Uni reste membre de l’Agence spatiale européenne (ESA) non-UE, même si le Brexit et les candidats britanniques qui espèrent échapper au verrouillage en décollant sont les bienvenus.

«L’Europe prend sa place au cœur de l’exploration spatiale. Pour aller plus loin que jamais, nous devons regarder plus loin que jamais auparavant », a déclaré le directeur général Jan Wörner.

«La diversité à l’ESA ne doit pas seulement porter sur l’origine, l’âge, les antécédents ou le sexe de nos astronautes, mais peut-être aussi sur les handicaps physiques», a déclaré David Parker, directeur de l’exploration humaine et robotique.

Il a déclaré que l’agence étudiait comment davantage de personnes handicapées pourraient s’impliquer dans l’espace.

Il y aura un processus de sélection en six étapes pour les espoirs, qui devrait être terminé d’ici octobre 2022. Une partie du processus devrait avoir lieu au centre des astronautes de l’ESA à Cologne, en Allemagne.

Les candidatures sont ouvertes du 31 mars au 28 mai et doivent être effectuées via le site Web des carrières de l’ESA.

L’avis de vacance n’a pas encore été finalisé et l’ESA a été discrète sur ses demandes de nouveaux astronautes et femmes, qui travailleront avec les astronautes existants.

Il n’y aura pas de limite d’âge pour les candidatures, mais des sources ont déclaré que l’emploi serait assorti d’une limite d’âge naturelle d’environ 50 ans. Il y aura des niveaux minimum requis d’éducation et d’évaluations psychologiques.

Tim Peake, l’astronaute britannique de l’ESA qui a vécu six mois sur la Station spatiale internationale, participera au lancement de la campagne de recrutement.

Fondée en 1975, l’ESA compte la Norvège et la Suisse non membres de l’UE parmi ses 22 membres, qui comprennent également de nombreux pays de l’UE tels que l’Allemagne et l’Espagne.