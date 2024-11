Les femmes votent GOP parce que les hommes les font

Le message de conclusion de Kamala Harris aux femmes ne pourrait être plus condescendant : si vous ne votez pas pour moi, c’est sûrement parce qu’un homme ne vous le permet pas.

Sa campagne traite les femmes comme des prisonnières de leur propre mariage et de leurs relations, comme si la seule façon pour une femme d’être libre était d’être mariée au Parti démocrate.

Le vice-président a un problème particulièrement important avec les femmes mariées : elles ont voté pour Donald Trump à 52 % contre 47 %, contre le ticket Biden-Harris il y a quatre ans.

Mais et si ce n’était pas le cas vraiment le vote des femmes — et s’ils l’étaient Pour des hommes des votes exprimés par des femmes trop effrayées pour se défendre ?

Les remplaçantes de Harris, Michelle Obama et Liz Cheney, ont participé à la campagne électorale et à la télévision pour promouvoir cette ligne condescendante ces derniers jours.

« Si vous êtes une femme qui vit dans un foyer d’hommes qui ne vous écoutent pas et ne valorisent pas votre opinion, rappelez-vous simplement que votre vote est une affaire privée », a déclaré Obama à un auditoire du Michigan.

Quelle femme a besoin d’une ancienne première dame pour lui rappeler cela ?

Pourtant, aux yeux de l’équipe Harris, toute femme qui ne soutient pas ouvertement le démocrate doit être l’otage d’une fausse conscience – ou d’un mari ogre.

UN nouvelle annonce intelligente du groupe pro-Harris Vote Common Good présume que les femmes ont peur de leur mari et doivent être sournoises pour voter rebelle.

« Avez-vous fait le bon choix? » demande un homme sur place après le vote de sa femme.

« Bien sûr, chérie », répond-elle avec un sourire narquois alors qu’une voix off sirupeuse de Julia Roberts entonne, « Rappelez-vous, ce qui se passe dans la cabine reste dans la cabine. »

Dans l’Amérique de Harris – ou l’Amérique fébrilement imaginée par ses partisans – les femmes sont très certainement le sexe faible et n’osent pas parler honnêtement de leur vote aux hommes qu’elles aiment.

Inutile de dire que c’est aussi un commentaire accablant sur la façon dont les alliés de Harris voient le mariage.

Pour eux, il s’agit d’une institution intrinsèquement oppressive : les épouses ne sont que des serfs ou des esclaves.

Et même dans le mariage, ce stratagème de la dernière chance implique que les hommes et les femmes sont des individus solitaires qui ne peuvent pas se faire confiance ou dépendre l’un de l’autre ; ils ne peuvent dépendre que du parti et de son leader omniprésent.

Pas étonnant que les femmes mariées deviennent républicaines !

La politique des années électorales est suffisamment source de division en dehors du foyer, mais le camp Harris estime que la victoire dépend de l’attisation des rivalités politiques au sein de la famille elle-même.

CR Wiley, pasteur et auteur conservateur vivant dans l’État de Washington, rapporte qu’il a récemment reçu la visite d’un solliciteur démocrate qui a insisté pour parler à Mme Wiley – évidemment dans l’espoir qu’elle, républicaine inscrite, serait réceptive au discours de Harris… tant que son mari n’était pas là.

Même si la campagne Harris insiste sur l’intimité de l’isoloir, elle semble avoir peu de respect pour l’intimité de la maison – ou même de la salle de bain.

Le magazine Ms. a mis en avant une campagne clandestine promouvant le récit paranoïaque de Harris là où les femmes s’attendent le plus à être laissées seules.

Militants placent des post-it avec le thème « Le vote est un secret » (et, bien sûr, un rappel tenace de voter pour Harris) dans les toilettes des dames.

Harris et ses alliés ne permettent pas aux femmes de rester privées de leurs activités politiques n’importe où.

Ils n’en ont pas les moyens.

La campagne est désespérée et son dernier espoir est de faire en sorte que les femmes se sentent impuissantes si elles ne votent pas pour Harris.

Mais les femmes mariées ne sont pas impuissantes, et même les femmes célibataires ne veulent pas être poursuivies dans les toilettes par une campagne déterminée à épuiser toute résistance.

Elle est peut-être elle-même une femme, mais Harris veut être Big Brother, avec un message de paranoïa et de peur auquel on ne peut échapper.

Oui, l’isoloir est privé.

Les femmes n’ont pas besoin de Kamala Harris pour leur dire cela.

Au lieu de cela, ils pourraient simplement utiliser leur vote secret pour lui dire, de la manière la plus ouverte et la plus publique possible, exactement ce qu’ils pensent des hypothèses humiliantes des démocrates.

Daniel McCarthy est rédacteur en chef de Modern Age: A Conservator Review et rédacteur en chef de The American Conservateur.