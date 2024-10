Les femmes vivant avec le VIH en Chine s’unissent pour lutter contre la discrimination

Il y a environ 1,4 million de personnes vivant avec le VIH en Chine et les femmes représentent environ 23,7 % d’entre elles, selon les dernières données des autorités sanitaires chinoises. Parmi les personnes vivant avec le VIH se trouvent des femmes enceintes qui se trouvent dans une position particulièrement vulnérable en raison de la stigmatisation entourant la maladie.

Afin de lutter contre cette stigmatisation et cette discrimination, les femmes vivant avec le VIH et l’hépatite B se sont réunies lors de l’événement The Voice of Resilience pour raconter leur histoire et appeler à des ressources supplémentaires pour les organisations communautaires (OBC) travaillant en première ligne pour fournir des services aux femmes. vivant avec et affectés par le VIH.

Rien qu’en 2023, plus de 5 000 femmes enceintes ont reçu un diagnostic de VIH et plus de 400 000 d’hépatite B, et certaines d’entre elles ont été diagnostiquées à un stade très tardif pour pouvoir bénéficier de services anti-VIH visant à prévenir la transmission à leurs enfants, selon la Commission nationale chinoise de la santé. . Même si des services sont en place pour prévenir la transmission du VIH à leurs bébés, la discrimination, y compris le refus de soins de santé, empêche les femmes d’accéder à ces services.

« J’ai reçu un appel du médecin me disant que je ne pouvais pas recevoir de services de leur hôpital parce que j’étais séropositive », a expliqué Xia Jing, l’une des mères, après s’être rendue dans un hôpital général de Pékin pour un examen maternel de routine. . Elle ne peut toujours pas retenir ses larmes lorsqu’elle se souvient de son expérience traumatisante. Elle a répondu et a dit au médecin qu’en vertu de la loi, ils n’avaient pas le droit de la rejeter.

Elle a finalement été orientée vers l’hôpital You’an de Pékin, un hôpital désigné pour les maladies infectieuses et les personnes vivant avec le VIH, où elle a accouché. Aujourd’hui, elle est l’heureuse maman d’un garçon de quatre ans. Le docteur Zhu Yunxia était le médecin qui a aidé Jing à accoucher. Dévoquée à son travail depuis plus de 30 ans, elle est fière d’avoir aidé tant de femmes à accoucher de bébés en bonne santé. Elle appelle à l’empathie envers les personnes confrontées à la discrimination et à un traitement injuste et exhorte tout le monde à considérer les femmes vivant avec le VIH sans préjugés.

« La stigmatisation mine les objectifs de santé publique en créant des obstacles à l’accès aux services de santé et sociaux et peut réduire la qualité des services que reçoivent les membres des communautés affectées », a déclaré Mark Vcislo, premier secrétaire de l’ambassade du Canada en Chine, qui a soutenu le travail visant à lutter contre la stigmatisation. Il a appelé à briser « les préjugés qui peuvent empêcher et dissuader les communautés marginalisées, y compris les personnes vivant avec le VIH, d’accéder aux services de santé et sociaux dont elles ont besoin et qu’elles méritent ».

Les organisations communautaires (OBC) apportent un soutien essentiel aux femmes vivant avec le VIH. Sœur Xin, par exemple, qui a elle-même reçu l’aide de bénévoles communautaires lorsqu’elle a reçu son premier diagnostic de VIH, a créé Firefly, une organisation communautaire qui a aidé plus de 20 000 femmes vivant avec le VIH au cours des 20 dernières années. Zhang Yu, dont l’organisation communautaire soutient les femmes vivant avec le VIH dans les zones rurales de la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine, a appelé à davantage de ressources pour le travail de l’organisation communautaire. « Les organisations communautaires luttent pour leur survie en raison du manque de ressources », a-t-elle déclaré. « J’espère sincèrement que le gouvernement, les organisations caritatives et tout le monde pourront nous soutenir pour poursuivre notre travail. »

La Chine a élaboré un plan solide et ambitieux visant à réduire considérablement les taux de transmission du VIH, de la syphilis et de l’hépatite B d’ici 2025, décrit dans le Plan de développement des femmes chinoises et Chine saine 2030. La Chine a atteint un taux national de dépistage d’environ 99 % parmi les femmes enceintes vivant avec le VIH. au cours des cinq dernières années. Rien qu’en 2023, plus de 9 millions de femmes enceintes ont bénéficié de services de dépistage du VIH.

Le gouvernement chinois s’est associé aux agences des Nations Unies pour le « dernier kilomètre » en construisant un modèle de service communautaire centré sur le patient et la famille afin de permettre un ensemble holistique de services et d’aider à briser les barrières pour les mères et les nourrissons.

« Grâce à la combinaison du développement technologique et du progrès social, les femmes vivant avec le VIH peuvent aujourd’hui donner naissance à des bébés en bonne santé », a déclaré sœur Xin.

