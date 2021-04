Les jambes raides après de longues journées passées dans les rizières en terrasses du nord du Vietnam, de nombreuses agricultrices vêtues de bandeaux et de jupes en tissu coloré se rassemblent sur un terrain de gravier pour une partie de football. Les équipes entièrement féminines de la commune de Huc Dong, un village montagneux à seulement 40 kilomètres de la frontière chinoise, ont peu de temps pour pratiquer et peuvent passer des mois à l’écart du sport lorsqu’il est temps de s’occuper de leurs cultures. Mais l’engagement des femmes, qui sont issues de la minorité ethnique de San Chi, leur a valu le respect – plus un peu d’argent et de gloire – dans le Vietnam passionné de football. Depuis qu’elles ont commencé à jouer en 2016, les femmes ont régulièrement figuré dans la presse nationale et sur les réseaux sociaux. Mais ils sont loin d’être la seule réussite du football féminin au Vietnam, avec plusieurs vainqueurs de championnats d’Asie du Sud-Est pour l’équipe nationale.

Essayant d’attraper une passe de sa coéquipière, l’attaquant May Thi Kim se heurte à sa concurrence alors qu’elle vise le but sur le stade de gravier de la communauté surplombant la vallée couverte de riz et de bambous.

Son équipe du village de Mo Tuc affronte des amis du voisin Luc Ngu lors d’un événement sportif qui fait partie du festival traditionnel de Soong Co samedi.

Alors que l’équipe dribble le ballon plus près des poteaux de but, les spectateurs – dont beaucoup sont leurs maris, enfants et touristes – applaudissent les femmes.

« J’avais l’habitude de regarder le football à la télévision », a déclaré Kim, 29 ans, à l’AFP, rappelant les débuts de l’équipe il y a cinq ans. « J’ai dit au syndicat des jeunes qu’ils devaient nous laisser jouer les femmes. »

JUPES COURTES, CHEMISES AMPLE

Kim et ses camarades de la commune de Huc Dong – 14 au total dans deux équipes – jouent dans des jupes noires, des chemises bleues à manches longues et des bandeaux qui font partie de leur tenue traditionnelle depuis des générations.

« Il n’y a aucune différence en jouant au football en tenue traditionnelle ou en tenue de sport », a déclaré Kim à l’AFP avant le match.

Cela dit, leurs jupes ont été raccourcies, leurs chemises desserrées – et certaines femmes jouent avec de longues chaussettes de football colorées.

La milieu de terrain La Thi Thao, 15 ans, dit qu’elle serait peut-être plus à l’aise en short et t-shirt ordinaires, mais est heureuse de montrer les vêtements de sa petite communauté, qui compte un peu plus de 2000.

Cela aide «les gens, y compris les touristes, à mieux nous comprendre», a-t-elle déclaré.

« CELA FAIT TOUS LES MUSCLES »

Tous les acteurs de Huc Dong, y compris Kim, vivent de la mouture dure sur les rizières en terrasses et dans les forêts, où ils cultivent de la cannelle, de l’anis étoilé et des pins.

Leur nombre de pas grimpe à des dizaines de milliers chaque jour alors qu’ils traversent des collines et naviguent dans des ruisseaux rocheux.

Mais bien que fortes, les femmes n’avaient pas au départ l’agilité physique qu’exige le football.

«Quand nous avons commencé, cela faisait mal à tous les muscles», a déclaré Kim, admettant qu’ils avaient très peu de temps pour s’entraîner en raison des pressions combinées de l’agriculture et des travaux ménagers.

L’entraîneur May A Cang les a entraînés dur pour améliorer leur flexibilité, demandant aux femmes de courir régulièrement pour assouplir leurs muscles.

C’était un travail difficile au début, les femmes trempant leurs jambes dans de l’eau chaude salée et des feuilles médicinales pour soulager la douleur – mais progressivement leur corps s’est adapté à l’entraînement.

Bien que Cang ait assumé un rôle d’entraîneur, il admet que même lui avait d’abord hésité lorsque sa femme, membre de l’équipe, a voulu rejoindre l’équipe.

« Je pensais que son jeu pouvait lui faire mal aux jambes et qu’elle ne pourrait pas aller travailler sur le terrain », a-t-il déclaré.

« Mais elle m’a dit qu’elle s’entraînerait et qu’elle saurait jouer correctement. »

Les femmes croient avoir prouvé que leurs sceptiques avaient tort – certaines ont même transmis leur passion à leurs filles.

« Même si ça fait mal, nous sommes d’accord pour le prendre pour notre amour du football », a déclaré Kim.

