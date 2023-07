Les femmes vénézuéliennes assument de plus en plus le travail épuisant de la pêche dans les Caraïbes

CHUAO, Venezuela (AP) – Bien avant le lever du soleil, des dizaines de personnes se rassemblent autour de plus de 50 bateaux le long de cette partie de la vaste côte caraïbe du Venezuela, leurs corps bronzés montrant des cicatrices et des mains mutilées après des années de pêche. La plupart d’entre eux sont des hommes, mais les femmes sont de plus en plus parmi eux.

Les femmes peuvent rejoindre une tradition familiale de pêche ou, dans certains cas, lancer de nouvelles carrières après avoir perdu leur emploi pendant la crise économique vénézuélienne, en s’engageant dans un travail physiquement exigeant qui peut rapporter 8 dollars après cinq quarts de travail consécutifs de 12 heures.

Ce n’est qu’une fraction des 390 dollars estimés dont une famille vénézuélienne aurait besoin par mois pour acheter un panier de produits de base dans le pays sud-américain, mais c’est plus que le salaire minimum mensuel de 5 dollars à l’échelle nationale.

Autrefois reléguées à la cuisine ou au nettoyage dans les auberges, les chambres d’hôtes et les restaurants, les femmes des communautés côtières de Choroni et de Chuao voisin ont gagné le respect des hommes avec qui elles travaillent désormais pour attraper des milliers de livres de poisson par jour. De nombreuses femmes ont perdu leur emploi alors que la crise prolongée du pays a pratiquement mis fin au tourisme dans la région et que la pandémie de coronavirus a aggravé leurs conditions de vie.

« De nos jours, nous avons une grande présence. En fait, il y a des femmes dans les deux conseils de pêcheurs, et il y a des femmes qui possèdent des bateaux », a déclaré Greyla Aguilera, 48 ans, après avoir terminé un récent quart de travail.

Les femmes propriétaires de bateaux « ont un fort caractère et presque tous leurs travailleurs sont des femmes », a déclaré Aguilera. « Avec cela, je ne veux pas dire qu’ils accordent un traitement préférentiel aux femmes parce qu’ils exigent vraiment plus d’elles que des hommes. »

Les pêcheurs et les pêcheuses travaillent en équipes de quatre ou cinq bateaux. Ils commencent par lancer un grand filet avec un appât au milieu, qui est ensuite surveillé régulièrement par un plongeur de l’équipe. Lorsque le plongeur aperçoit un haut-fond, le reste de l’équipe lance un filet plus petit et commence à le fermer en tirant sur une cordelette. Plus ils tirent, plus leurs bateaux se rapprochent les uns des autres, ce qui leur permet de déplacer les poissons du plus petit filet vers leurs bateaux. Le poisson est vendu le jour même sur un marché voisin.

Le travail demande un mélange de patience, d’agilité et de courage. Les accidents ne se produisent pas souvent, mais lorsqu’ils surviennent, la vie et l’intégrité physique d’hommes et de femmes sont en danger.

Carolina Chávez a commencé à pêcher à 11 ans parce que sa famille avait besoin de nourriture et est devenue pêcheuse à plein temps en raison du « manque d’emploi dans notre région ». Elle a failli perdre sa main gauche il y a deux ans lorsqu’elle s’est emmêlée avec une corde alors qu’elle et d’autres tentaient de soulever un lourd filet et que leurs bateaux se sont affrontés. Quand elle a finalement libéré sa main, la corde a coupé la moitié de son majeur. Sa famille aurait faim si elle arrêtait de travailler et, sans autre option disponible, elle est retournée à la pêche peu de temps après.

Aguilera et ses collègues ont attrapé environ 4 000 kilogrammes (8 800 livres) au cours d’une série de quarts de travail de juin pour lesquels elle allait être payée 7 $, mais elle a ramené du poisson à la maison – une pratique courante parmi les travailleurs – et a demandé au propriétaire du bateau de déduire le coût de sa paie, le ramenant à 5 $.

Choroni et Chuao, situées à l’ouest de la capitale du Venezuela, Caracas, sont des communautés sœurs avec de superbes plages. Chuao est également la source du cacao le plus prisé du Venezuela, l’ingrédient brut du chocolat. Mais comme d’autres industries, le chocolat a connu un déclin depuis le début de la crise du pays la dernière décennie, poussant davantage de personnes vers la pêche.

Mais vivre uniquement de la pêche est presque impossible.

Certaines pêcheuses nettoient et transforment le poisson. Aguilera, titulaire de diplômes en droit et en cuisine, enseigne aux jeunes enfants et donne des cours d’anglais aux plus âgés. Elle photographie également des baptêmes et des premières communions et teste maintenant des recettes qui incorporent du cacao, de la noix de coco, de la chaux et d’autres cultures régionales dans l’espoir d’ouvrir un café.

« C’est très mal payé », a déclaré Chávez, 43 ans, à propos du travail qu’elle a officiellement pris à l’âge de 16 ans.

L’électricité est fréquemment coupée dans ces communautés côtières et le service Internet est au mieux inégal. Les enseignants des écoles publiques, gravement sous-payés à travers le pays, se présentent en classe deux ou trois fois par semaine, et les garderies sont inconnues.

Aguilera a déclaré que les pêcheuses comptent les unes sur les autres et sur leurs parents pour s’occuper de leurs enfants lorsqu’elles sont en mer. Quelqu’un intervient toujours pour s’assurer qu’aucune femme ne manque un quart de pêche.

« La communauté est à la fois machiste et matriarcale », a déclaré Aguilera.

« Toutes les femmes se soutiennent, donc si je vois que vous êtes pressée de vous occuper de vos enfants parce que votre quart de travail approche, je me propose facilement (pour vous aider) », a déclaré Aguilera. « Ta cousine s’offre et sa grand-mère s’offre, n’importe qui, pour que tu puisses aller à la pêche. »

García Cano a rapporté de Caracas.

Regina Garcia Cano et Matías Delacroix, The Associated Press