Les femmes végétaliennes courent un risque plus élevé de complications de grossesse (étude)

Les femmes végétaliennes courent un risque plus élevé de développer une prééclampsie potentiellement mortelle et d’avoir des bébés de poids insuffisant, selon une nouvelle étude de l’Université de Copenhague.

La recherche de l’Université de Copenhague, publié la semaine dernière dans la revue Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavicaa découvert que les bébés nés de mères végétaliennes pesaient en moyenne une demi-livre de moins.

Les chercheurs ont analysé les données de 66 738 grossesses danoises entre 1996 et 2002. Parmi elles, 65 872 femmes se sont identifiées comme omnivores, tandis que 666 ont déclaré être végétariennes à base de poisson/volaille, 183 végétariennes et 18 végétaliennes.

Sur la base d’un questionnaire rempli au milieu de la grossesse, les enquêteurs ont constaté que l’apport en protéines était plus faible chez les végétariens (13,3 %) et les végétaliens (10,4 %) que chez les participantes omnivores (15,4 %). Rapports SWNS.

Ils ont observé qu’un faible apport en protéines pourrait être lié à un faible poids de naissance du bébé.

“L’apport en micronutriments était également considérablement plus faible chez les végétaliens, mais lorsque les compléments alimentaires étaient pris en compte, aucune différence majeure n’était observée”, ont écrit les chercheurs.

Ils ont constaté que les mères qui mangeaient du poisson et de la volaille avaient en moyenne 0,03 livre de moins que les omnivores.

Les mères végétariennes ont eu les bébés les plus gros – 0,07 livre de plus en moyenne que les omnivores.

Chez les femmes végétaliennes, les grossesses ont duré 5,2 jours de plus.

Les médecins recommandent aux femmes enceintes de consommer environ 70 grammes de protéines par jour. Syda Productions – stock.adobe.com

Les scientifiques ont entrepris cette étude parce que « le nombre de personnes adhérant à un régime alimentaire à base de plantes a considérablement augmenté ces dernières années ».

Ils ont déclaré qu’au Danemark, le véganisme dans la population générale est passé de « à peine mesurable » en 2010 à environ 3 % en 2022.

Aux États-Unis, on estime qu’environ 5 % de la population est végétarienne et qu’environ 4 % suit un régime végétalien.

Les médecins recommandent les femmes enceintes consomment environ 70 grammes de protéines par jour.

Ils conseillent également aux femmes enceintes végétaliennes et végétariennes de consommer suffisamment de fer et de vitamine B12, présents dans la viande et le poisson, ainsi que de vitamine D, de calcium et d’iode.

Il est conseillé aux femmes enceintes végétaliennes et végétariennes de consommer suffisamment de fer et de vitamine B12, présents dans la viande et le poisson, ainsi que de vitamine D, de calcium et d’iode. Getty Images

La prééclampsie et les troubles de la grossesse associés affectent 5 à 8 % des naissances aux États-Unis, selon la Fondation Prééclampsie.

Beyoncé et Kim Kardashian font partie des célébrités qui ont partagé des diagnostics de prééclampsie.

Cette maladie, qui a tendance à se développer après la 20e semaine de grossesse, se caractérise par une pression artérielle élevée et des taux élevés de protéines dans les urines.

Il peut altérer la fonction rénale et hépatique, affecter la coagulation du sang, entraîner la présence de liquide dans les poumons, provoquer des convulsions et, dans les cas graves, entraîner la mort de la mère et du nourrisson.

Les auteurs de l’étude de l’Université de Copenhague ont noté qu’une étude récente menée en Israël et une autre aux États-Unis ont également révélé un poids de naissance inférieur chez les végétaliens.

Ils espèrent que les recherches futures mettront davantage l’accent sur l’exploration des régimes alimentaires à base de plantes consommés par les femmes enceintes.

« La principale limite de notre étude… est que le nombre de grossesses végétaliennes était extrêmement faible (0,03 % ; 18 femmes) par rapport à la taille totale de l’échantillon », ont-ils écrit. “En outre, le fait d’être végétalien lors du recrutement dans la cohorte entre 1996 et 2002 peut refléter des habitudes différentes par rapport à celles qui suivent un régime végétalien aujourd’hui.”





28/01/24







