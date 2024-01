Les femmes transgenres courent un risque plus élevé d’infection par le VIH. Un nouveau rapport du CDC révèle pourquoi

Alors que femmes transgenres ont un niveau disproportionné taux de VIH, la population a été systématiquement exclue des recherches critiques impliquant des mesures de prévention des infections. Une nouvelle étude commence enfin à combler le fossé.

Pour la première fois, les Centers for Disease Control and Prevention ont interrogé des femmes transgenres afin de recueillir des données et d’évaluer les mesures préventives contre les cas de VIH dans la communauté. Les résultats, publiés mardi dans le Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, faire la lumière sur les causes du taux d’infections.

La cause principale, souligne-t-il, est la discrimination.

Le rapport révèle que ce taux disproportionné est dû au manque d’accès aux médicaments préventifs contre le VIH utilisés dans la prophylaxie pré-exposition (PrEP), ainsi qu’au « sans-abrisme, à la discrimination et à l’association entre la discrimination en matière d’emploi et l’accès et l’utilisation des soins de santé, ainsi que le soutien social et l’association entre certains types de violence et de harcèlement (violence ou harcèlement verbal et physique fondé sur le genre, violence ou harcèlement physique entre partenaires intimes et violence sexuelle).

Sur les quelque 1 600 femmes transgenres américaines qui ont répondu à l’enquête, 42 % ont été testées positives au VIH. Répartis par race, 62 pour cent des femmes trans noires, 35 pour cent des femmes trans hispaniques et latines et 17 pour cent des femmes trans blanches ont été testées positives.

Près d’un tiers des 1 600 personnes interrogées ont déclaré avoir été sans abri pendant au moins un mois au cours de l’année écoulée, la période moyenne d’itinérance étant de six mois. Les expulsions fondées sur l’identité de genre constituent un facteur clé, puisque 55 pour cent de ces cas aboutissent à l’itinérance. Cinquante-huit pour cent de ceux qui ont été incarcérés ont également déclaré être sans abri à leur libération.

Dix pour cent des personnes interrogées ont déclaré avoir été licenciées au cours de l’année écoulée en raison de leur identité de genre, et 32 ​​pour cent ont eu du mal à trouver un emploi à cause de cela. Près de 22 pour cent de ceux qui avaient du mal à trouver un emploi n’étaient pas assurés, alors que 62 pour cent bénéficiaient de Medicaid. Les personnes bénéficiant de Medicaid dans les États où le régime d’assurance ne couvre pas les soins d’affirmation de genre étaient deux fois plus susceptibles d’avoir du mal à trouver un emploi.

Soixante pour cent des personnes interrogées ont subi des violences basées sur le genre, notamment des violences verbales (53 pour cent), des violences physiques (26 pour cent) ou des violences sexuelles (15 pour cent) au cours de la dernière année. Près de 18 pour cent ont eu des idées suicidaires.

Tous ces facteurs étaient également plus susceptibles de pousser les femmes transgenres au travail du sexe et à la consommation de drogues. D’autres éléments incluaient les rapports anaux sans préservatif et l’utilisation d’hormones en vente libre, beaucoup de personnes se tournant vers des hormones en vente libre le faisant faute d’accès à des soins d’affirmation de genre.

Même si les réseaux de soutien social se sont révélés importants dans la vie des femmes transgenres, le rapport indique que les solutions les plus efficaces résident dans « l’intégration des services de logement, des services de santé comportementale, de l’emploi, des soins médicaux d’affirmation du genre et des soins cliniques sont importants pour améliorer la situation. conditions de vie et qualité de vie des femmes transgenres.