Les femmes trans seront interdites dans les services réservés aux femmes du NHS, déclare Steve Barclay

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Steve Barclay a été accusé d’avoir fait une « tentative cynique de paraître occupé » en interdisant aux femmes transgenres les services réservés aux femmes du NHS.

Le secrétaire à la Santé a promis dans son discours de conférence de restaurer le « bon sens » dans les services de santé et de reconnaître « l’importance du sexe biologique dans les soins de santé ».

Il a déclaré que les droits des femmes ont été mis de côté et a annoncé des changements qui donneront aux hommes et aux femmes le droit de recevoir des soins dans des services non mixtes.

Mais l’association caritative LGBTQ+ Stonewall a déclaré que les femmes « se déclarent régulièrement insatisfaites des soins de santé qu’elles reçoivent en Angleterre ».

L’organisme caritatif a cité le sous-financement des problèmes de santé spécifiques aux femmes et le fait que les femmes « ne voient pas leurs symptômes pris au sérieux ».

Concernant l’interdiction des femmes transgenres, un porte-parole de Stonewall a déclaré : « Il s’agit d’une tentative cynique de la part du secrétaire d’État de « paraître occupé » au lieu de s’occuper de la mise en œuvre de la stratégie pour la santé des femmes et, en plus d’être irréalisable, tout cela Ce que nous réussirons, c’est de restreindre l’accès aux soins de santé pour les femmes trans, en le rendant humiliant et dangereux.

Sous les applaudissements des députés conservateurs, M. Barclay a déclaré qu’« en tant que conservateurs, nous savons ce qu’est une femme ».

Et il a déclaré : « C’est pourquoi j’ai ordonné l’annulation des modifications inacceptables apportées au site Web du NHS qui effaçaient les références aux femmes souffrant de maladies telles que le cancer du col de l’utérus, et j’ai empêché le NHS d’ordonner au personnel de déclarer des pronoms pour chaque nouveau patient.

« Et c’est pourquoi aujourd’hui je vais plus loin en annonçant que nous modifierons la constitution du NHS à la suite d’une consultation plus tard cette année pour nous assurer que nous respectons la vie privée, la dignité et la sécurité de tous les patients et reconnaissons l’importance des différents besoins biologiques et protégeons les droits des femmes. »

M. Barclay a déclaré que si cela semble relever du « simple bon sens, c’est parce que c’est le cas ».