Les femmes survivent aux hommes dans le monde, habitudes alimentaires de courtoisie et causes biologiques : étude

Aux États-Unis, l’espérance de vie moyenne des femmes est supérieure à celle des hommes. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il s’agit d’environ 81 ans pour les femmes, tandis que la moyenne pour les hommes est de 76 ans. Fondamentalement, les femmes ont tendance à survivre aux hommes. Selon Virginia Zarulli, professeur agrégé de démographie à l’Université du Danemark du Sud, la raison derrière cela peut être trouvée dans deux causes principales.

En moyenne, les femmes du monde entier vivent plus longtemps pour des raisons biologiques. En parlant de cela, en particulier chez les personnes cisgenres, la première cause est attribuée aux différences d’hormones sexuelles. Ces personnes, dont l’identité de genre correspond au sexe biologique qui leur a été assigné à la naissance, sont décrites comme des personnes cisgenres. Les femmes cisgenres produisent moins de testostérone et plus d’œstrogènes que les hommes cisgenres.

Selon une étude de 2017 dans la revue Biology of Sex Differences, les œstrogènes aident à protéger les gens contre de nombreuses maladies, y compris les maladies cardiovasculaires. Une étude de 2020 dans la revue Nature Medicine a établi que des niveaux élevés de testostérone peuvent augmenter le risque de certaines maladies. Il implique le cancer de la prostate chez les hommes tandis que le cancer de l’endomètre et du sein chez les femmes. Selon Virginia Zarulli, la testostérone s’est également avérée avoir des liens avec un comportement à risque ainsi qu’une augmentation des niveaux d’agressivité. Cela signifie également qu’il existe un risque accru de décès à un plus jeune âge.

Zarulli a également déclaré que les femmes vivent en moyenne quatre à cinq ans de plus que les hommes. Il y a un autre facteur qui compte le reste de leur avantage de survie. Les facteurs sociaux, a déclaré Zarulli, ont un rôle important à jouer. Les femmes ont tendance à fumer des cigarettes et à boire de l’alcool moins souvent que les hommes. Selon une étude de révision de 2020 dans la revue Advances in Clinical and Experimental Medicine, les hommes sont moins susceptibles de faire confiance à une alimentation saine, et préfèrent plutôt les repas gras et mangent de la restauration rapide.

Il convient de noter que l’écart d’espérance de vie n’a jamais été aussi grand qu’il l’est maintenant. Un rapport antérieur du National Bureau of Economic Research détaille les dossiers qui montrent que les femmes ne vivaient pas systématiquement plus longtemps que les hommes jusqu’au début du 20e siècle environ. Les maladies infectieuses se sont répandues et ont touché les deux sexes à peu près également avant cette date.

Depuis lors, l’espérance de vie des femmes n’a pas continué à augmenter autant qu’elle le pourrait. Un rapport de 2011 a montré que l’écart entre l’espérance de vie potentielle et observée chez les femmes a commencé à augmenter en raison du tabagisme. On observe qu’en 2005, en moyenne, les femmes vivaient 2,3 ans de moins que prévu parce qu’elles ont commencé à fumer.

