Les femmes suivent Suzann Pettersen pour établir la barre de la durabilité dans le golf | Actualités du golf

Camille Chevalier est devenue Championne du Golf Durable pour le Ladies European Tour

Le golf peut être considéré comme un sport à trois. Drive, pitch, putt. Quatre balles, quatuors, célibataires. Palmer, joueur, Nicklaus. Même la séquence de trous d’Amen Corner à Augusta National… 11, 12, 13.

Que vous soyez un grand champion ou un joueur récréatif, un trio d’oiseaux peut changer votre état d’esprit. Gagnez un coup, sauvegardez-le, avancez. Et le sport lui-même a très récemment fait des progrès décents en termes de durabilité sur trois fronts différents: joueur, club, cours.

Il n’est peut-être pas surprenant que ce soit le golf féminin qui nous montre la voie – vous vous souvenez peut-être de notre article sur Suzann Pettersen devenant une championne du golf durable pour la Fondation GEO; le Norvégien a ouvert la voie, et déjà d’autres commencent à suivre.

Alors que pour Pettersen c’est une passion d’après-carrière, la dernière recrue à ce programme n’est un golfeur professionnel que depuis quatre ans. Rookie of the Year du Ladies European Tour 2017, Camille Chevalier a repris le flambeau et sa principale responsabilité est de promouvoir et de célébrer les impacts positifs du golf sur la nature et les personnes, ainsi que d’encourager de nouvelles actions sur des questions clés telles que la prévention de la pollution. , efficacité des ressources et changement climatique.

Suzann Pettersen est ambassadrice de la Fondation GEO

Il est clair que la jeune femme de 27 ans a été inspirée par son environnement immédiat. «J’ai toujours eu une relation privilégiée avec la nature et le plein air – l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai aimé le golf est qu’il se déroule dans de beaux environnements», déclare Chevalier.

« Mon intérêt a naturellement évolué vers la préservation et la protection de la nature alors que je grandissais pendant une période de prise de conscience croissante des impacts du changement climatique, de la pollution plastique, de la perte de biodiversité et de la nécessité de vivre de manière plus durable. »

C’est une signature intelligente de la Fondation GEO, une organisation à but non lucratif dont la mission est de faire progresser la durabilité dans et par le golf. Il est tout aussi intelligent pour eux d’être le partenaire vert du Ladies European Tour, et donc de s’aligner étroitement sur la propre initiative de développement durable du LET lancée l’année dernière, «Celebrating the Green». Le partenariat est un élément clé et, grâce à lui, des personnalités telles que Pettersen et Chevalier peuvent contribuer à faire passer le mot.

La semaine dernière, le LET a organisé un webinaire, afin que davantage de membres puissent en apprendre davantage sur l’initiative et contribuer à travers leurs propres expériences et histoires. Cela va de la promotion de la nature à la conservation de l’eau, de l’énergie et des matériaux, à l’engagement des communautés, à l’action climatique, et l’espoir est que ces athlètes d’élite contribueront à effectuer le changement plus profondément.

«Cette initiative fournira à Camille une formidable plate-forme pour aider à sensibiliser à certains des problèmes et des solutions à travers le golf et inspirer ses fans à travers le monde», ajoute Emma Allerton, directrice commerciale du LET. «La durabilité nécessite un gros effort d’équipe et nous invitons d’autres membres de la communauté LET à se joindre et à agir.»

La semaine dernière, le circuit de la LPGA a quitté les côtes américaines pour la première fois cette année avec le championnat du monde féminin HSBC, surnommé « Asia’s Major », et ce faisant, il a visité l’un des sites les plus durables de tout le sport. Le Sentosa Golf Club a l’habitude de se fixer des objectifs ambitieux, mais celui-ci pourrait bien dépasser le lot: devenir le premier club de golf neutre pour le climat d’ici 2022.

Ce dernier engagement leur permettra de rejoindre la « Race to Zero » de l’ONU [climate emissions], ce qui n’est en rien surprenant, étant donné que le site de Singapour est devenu le premier club de golf à rejoindre le cadre d’action des Nations Unies pour le sport au service du climat.

Ce n’est pas non plus un engagement vide, comme le prouverait l’expérience précédente. Ils ne sont pas nommés «meilleur terrain de golf écologique au monde» pour rien, et en fait c’est une étiquette avec laquelle ils ont l’air de plus en plus à l’aise, d’autant plus que leur empreinte carbone continue de diminuer.

Hyo Joo Kim a remporté la semaine dernière au Sentosa Golf Club, qui vise à devenir le premier club de golf climatiquement neutre d’ici 2022

Les solutions environnementales qu’ils ont trouvées sont à la fois nombreuses et ingénieuses. Interdire les plastiques à usage unique sur les deux parcours est une chose, tandis que l’amélioration de l’efficacité de la gestion énergétique du club-house et du système d’irrigation des parcours avec 1 200 arroseurs économes en eau est un engagement décent. Mais que diriez-vous d’utiliser des batteries au lithium rechargeables dans les voiturettes de golf et même de créer leurs propres colonies d’abeilles? Ils ne sont pas encore terminés!

Alors que ces étapes précédentes concernaient l’atténuation du carbone, cela semble plus proche de l’élimination du carbone. Cette année, les contributions des parties de golf seront mises de côté pour aider à acheter des compensations de carbone dans le cadre de projets régionaux de foresterie ou de carbone bleu, séquestrant le carbone atmosphérique tout en se défendant contre la déforestation et en favorisant la conservation des forêts, des mangroves et des récifs. Et si cela ne suffit pas, le club installe deux digesteurs de déchets alimentaires et horticoles pour broyer les déchets et les réutiliser comme engrais sur ses parcours.

Chaque avenue est explorée, et la prochaine sur le radar est à la recherche de solutions énergétiques alternatives potentielles telles que l’énergie solaire, ainsi que des options de production alimentaire durable. Thien Kwee Eng, PDG de Sentosa Development Corporation, n’a pas tort quand il dit: «Le golf peut agir comme un catalyseur dans la lutte contre le changement climatique et c’est formidable de voir l’un des meilleurs clubs de golf de Singapour ouvrir la voie à la réduction émission de dioxyde de carbone. »

Prague n’est peut-être pas un foyer de golf, mais elle abrite le PGA National Czech Republic, qui a reçu le prix du meilleur terrain de golf d’Europe aux World Golf Awards 2020. Il était à peine ouvert depuis cinq minutes, mais ce lieu a pris une longue période de planification de 15 ans, et tout ce temps a clairement été bien dépensé, la durabilité informant pleinement sa conception et sa fonction.

Pettersen assume un nouveau rôle La star de la Solheim Cup, Suzann Pettersen, devient championne du golf durable

La biodiversité ne fait pas toujours l’objet de beaucoup de presse lorsqu’on discute des impacts du changement climatique, mais son amélioration est clairement une priorité. Sur un terrain de 104 hectares, 23,15 hectares supplémentaires d’habitat naturel ont été ajoutés l’année dernière, ce qui signifie que plus des trois quarts des terres sont intactes, favorisant ainsi la biodiversité. Cela en soi a un effet d’entraînement, car plus vous avez d’habitat naturel, moins le gazon est entretenu, ce qui signifie moins d’engrais et de produits chimiques, ainsi que moins de frais de pompage d’irrigation et de carburant pour les machines.

Un autre objectif majeur est d’éviter d’envoyer les déchets à la décharge, ce qui signifie trouver des moyens de réduire, réutiliser et recycler tous les matériaux. En évitant les produits en plastique à usage unique tels que l’eau en bouteille, les pailles et les gobelets, le cours est en mesure de recycler avec succès 100% du plastique, 90% du métal, 90% du papier / carton et 100% des coupures d’herbe. envoyé au compost. Parmi les autres chiffres impressionnants tirés de l’année dernière, on peut citer l’engagement à ce que 100% de l’eau d’irrigation soit captée du système de drainage en cours qui filtre l’eau de pluie.

Alors, augmentez la biodiversité? Cocher. Promouvoir le gazon durable? Cocher. Prévenir la pollution, réduire la consommation d’énergie et recycler tous les matériaux? Cochez, cochez, cochez. Pour maintenir le nombre d’oiseaux en marche, la prochaine étape consiste à obtenir la certification GEO, la marque de durabilité la plus crédible et la plus respectée dans le golf dans le monde. Retour à l’ambassadeur de GEO Camille Chevalier:

«Il est important que les golfeurs regardent autour d’eux lorsqu’ils jouent. Ils peuvent s’émerveiller des paysages et de la faune que l’on peut trouver sur le parcours – être surpris est déjà une première forme d’action pour protéger l’écosystème. En gardant ce contact étroit avec la nature, nous prendre conscience de son besoin de protection. Je suis ravi de travailler avec la Fondation GEO, d’explorer comment je peux vivre, travailler et jouer de manière plus durable et aider à célébrer toutes les bonnes choses qui se passent dans le golf pour la nature et les gens. «

Il est clair qu’il y en a beaucoup en ce moment, car le golf prend les devants avec ce trio d’initiatives.