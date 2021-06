Les femmes sous pilule risquent davantage de devenir aveugles, selon une étude

Les femmes qui prennent la pilule contraceptive hormonale courent un plus grand risque de devenir aveugle, ont averti les experts.

Une nouvelle étude a révélé que les utilisateurs de la pilule sont plus susceptibles de développer un glaucome, une affection oculaire courante dans laquelle le nerf optique, qui relie l’œil au cerveau, peut être endommagé.

Une nouvelle étude a révélé que les femmes qui avaient déjà pris la pilule contraceptive pouvaient être à risque de développer un glaucome Crédit : Getty – Contributeur

Le glaucome est la deuxième cause de cécité dans le monde, bien qu’il s’agisse d’une affection courante, s’il n’est pas traité, il peut conduire à la cécité.

Les experts ont toutefois déclaré que le risque est encore faible et que les données ne devraient pas décourager les femmes d’utiliser la pilule.

Une analyse publiée dans le British Journal of Clinical Pharmacology a examiné les dossiers électroniques des femmes âgées de 15 à 45 ans de 2008 à 2018.

Il a révélé que les femmes utilisant le contraceptif hormonal étaient confrontées à un risque de glaucome plus de deux fois plus élevé.

L’échantillon comprenait des informations sur plus de cinq millions de femmes. Il comprenait également les données de 2 366 femmes qui ont développé un glaucome et 9 464 sujets témoins.

Les experts ont déclaré qu’un risque élevé n’a pas été observé chez les femmes qui ont utilisé les pilules dans le passé.

Ils ont également déclaré que les femmes ayant plus de quatre prescriptions de contraceptifs hormonaux au cours des deux dernières années avaient un risque plus élevé de développer un glaucome que celles prenant une ou deux prescriptions.

‘FAIBLE RISQUE’

L’auteur principal Mahyar Etminan, PharmD, MSc, de l’Université de la Colombie-Britannique au Canada, a déclaré que toute femme ayant des problèmes devrait consulter un médecin.

Commentant l’article, elle a expliqué: « Le risque de glaucome avec les contraceptifs hormonaux est faible et ne devrait pas dissuader les femmes de prendre ces médicaments.

« Les femmes sous contraceptifs hormonaux qui présentent des changements visuels devraient faire examiner ces symptômes par un ophtalmologiste. »

Les experts ont dit que l’étude est observationnelle et n’a pas pu utiliser d’autres facteurs, comme si les femmes fumaient.

Le professeur Kevin McConway, professeur émérite de statistiques appliquées à l’Open University, a déclaré que le risque de glaucome chez les femmes comme celles de cette étude est faible.

Il a expliqué : « Au cours de la période de suivi moyenne de deux ans, seulement environ cinq femmes sur dix mille dans l’étude ont eu un diagnostic de glaucome.

Qu’est-ce que le glaucome et quels sont les symptômes? Le glaucome est une affection oculaire courante qui peut conduire à la cécité si elle n’est pas traitée. Elle peut toucher des personnes de tous âges, mais est plus fréquente chez les adultes de 70 à 80 ans. Le NHS indique que si vous ne présentez aucun symptôme lorsque vous contractez un glaucome pour la première fois. Les directives du NHS déclarent : « Il a tendance à se développer lentement sur de nombreuses années et affecte d’abord les bords de votre vision (vision périphérique). « Pour cette raison, de nombreuses personnes ne réalisent pas qu’elles ont un glaucome, et celui-ci n’est souvent détecté que lors d’un examen oculaire de routine. « Si vous remarquez des symptômes, ils peuvent inclure une vision floue ou des cercles arc-en-ciel autour des lumières vives. « Les deux yeux sont généralement touchés, bien que cela puisse être pire dans un œil. » Très occasionnellement, le glaucome peut se développer brutalement et provoquer : douleur oculaire intense

nausée et vomissements

un vol de nuit

un mal de tête

tendresse autour des yeux

voir des anneaux autour des lumières

Vision floue Source NHS Angleterre

« Pour étudier l’effet que l’utilisation de la contraception hormonale pourrait avoir sur ce faible risque, les chercheurs ont temporairement supposé que le risque accru de glaucome chez ceux qui utilisaient des contraceptifs hormonaux était entièrement causé par les contraceptifs ».

Le professeur McConway a déclaré qu’il s’agissait d’une « hypothèse forte » et a déclaré que l’étude n’était pas en mesure d’établir une cause d’effet.

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont calculé que 2,6 % des cas de glaucome auraient pu être évités si les contraceptifs hormonaux avaient été éliminés.

S’il est prouvé que le glaucome est causé par la pilule, l’arrêt de l’utilisation de la pilule éliminerait environ 1 cas de glaucome sur 40 pour 100 000 femmes.

Le professeur McConway a ajouté: « Si d’autres facteurs que l’utilisation de contraceptifs hormonaux entrent également dans la causalité du glaucome, cette réduction sera encore plus faible. »

Le Dr Sarah Hardman, directrice de l’unité d’efficacité clinique de la Faculté des soins de santé sexuelle et reproductive, a également souligné que l’étude était « trop petite » pour générer une image complète quant à savoir si la pilule entraîne ou non une perte de vision.

Elle a déclaré: « Dans l’échantillon de près de 5 millions de femmes dans cette étude, seuls 2366 cas de glaucome ont été observés. »

C’est moins de 0,05 % de la population.

Le Dr Sarah a poursuivi : « Cela signifie que même si le risque était doublé par l’utilisation d’une contraception hormonale, les chances qu’un individu développe un glaucome resteraient très faibles.

« Toute petite augmentation du risque de glaucome devrait être mise en balance avec l’avantage très important d’obtenir une contraception efficace pour éviter une grossesse non planifiée et des avantages non contraceptifs tels que la gestion des saignements menstruels abondants. »