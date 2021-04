Les femmes sourient plus souvent que les hommes. Ouais. Selon un Recherche Yale, la femme moyenne sourit 62 fois par jour, tandis que l’homme moyen ne sourit que 8 fois par jour. La recherche souligne également que la différence dans le taux de sourire des deux sexes est plus grande lorsqu’ils sont plus jeunes, en particulier à l’adolescence. Bien que cette différence soit modeste lorsque les individus entrent à l’âge adulte.

De nombreuses raisons ont été citées pour expliquer cette différence: les femmes ont tendance à être plus expressives, empathiques et naturellement émotionnelles; ils naissent avec un meilleur équipement pour le sourire que les hommes et développent mieux ces muscles au cours de leur vie. Une autre explication propose que les femmes sourient davantage parce qu’elles ne sont pas aussi «socialement dominantes» que les hommes. De nombreux autres facteurs tels que l’âge, la culture et l’ethnicité jouent également un rôle crucial lorsqu’il s’agit de sourire.

La recherche a également révélé que lorsqu’ils occupent des postes similaires de pouvoir, d’occupation ou de rôles sociaux, la différence entre les deux sexes disparaît. Cependant, il y a une différence. Les femmes ont tendance à sourire plus lorsqu’il y a de la tension dans l’air, essayant de la dissiper, d’apaiser les sentiments blessés et de rétablir la paix et l’harmonie.

Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lorsque les femmes sourient plus souvent que les hommes. Cette conclusion ne signifie en aucun cas que les femmes sont plus heureuses que les hommes – seulement que les femmes sont généralement plus expressives en ce qui concerne leurs sentiments, ce qui est dû à de nombreux facteurs – certains d’entre eux étant la nature émotionnelle, la culture et le contexte des femmes. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les hommes ne sourient pas plus souvent. L’un étant le tabou qui entoure les hommes ouverts sur leurs émotions. Il est temps d’encourager les hommes à partager ouvertement leurs sentiments et à ne pas avoir peur d’être eux-mêmes. Il vaut toujours mieux sourire plus, tu sais.

